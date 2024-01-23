В России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках

24 января 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Для продажи алкоголя на рынке продавцам потребуется получить лицензию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России предлагают узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Поправки в закон разработал Минпромторг. «Минпромторг подготовил новые правила работы для рынков и ярмарок в РФ — речь идет о поправках сразу в несколько законов: „О торговле“, „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта“. Действующие сейчас нормы… предъявляют к ним [рынкам] слишком жесткие требования, которые неактуальны для других форматов торговли», — пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг. За последние 17 лет количество таких торговых площадок в России сократилось в семь раз. Министерство предлагает позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям общепита, которые получат нужные лицензии. Минфин выступает против такого упрощения торговли спиртным. Торговые центры выступили против запрета пива на фуд-кортах. Проблема продажи пива в специальных местах в торговых центров надумана, а количество «пьяных инцидентов» минимально, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью «Национальной службе новостей».

В России предлагают узаконить продажу алкоголя в бутылках и на розлив в общепите на стационарных рынках. Поправки в закон разработал Минпромторг. «Минпромторг подготовил новые правила работы для рынков и ярмарок в РФ — речь идет о поправках сразу в несколько законов: „О торговле“, „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта“. Действующие сейчас нормы… предъявляют к ним [рынкам] слишком жесткие требования, которые неактуальны для других форматов торговли», — пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг. За последние 17 лет количество таких торговых площадок в России сократилось в семь раз. Министерство предлагает позволить продажу спиртного тем продавцам или заведениям общепита, которые получат нужные лицензии. Минфин выступает против такого упрощения торговли спиртным. Торговые центры выступили против запрета пива на фуд-кортах. Проблема продажи пива в специальных местах в торговых центров надумана, а количество «пьяных инцидентов» минимально, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью «Национальной службе новостей».