Жителям Кургана объяснили, что за самолет кружил над городом

Самолет, круживший несколько дней в небе над Курганом, выполнял задачи по проверке систем посадки и навигации аэропорта. Об этом рассказал замначальника курганского центра организации воздушного движения Валерий Перминов.
«Над Курганом летал самолет-лаборатория, борт АН-26 проверял радиотехнические средства систем посадки и навигации. Было получено разрешение, оно у нас имеется, в соответствии с ним мы летаем», — интервью с Валерием Перминовым опубликовано в telegram-канале правительства региона.
Опасности для горожан такие маневры не представляют, потому что борт заходит строго по схеме, которая разработана для города. Проверка началась 20 января. Она завершилась 23-го. В следующий раз подобные полеты будут проведены в сентябре.
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