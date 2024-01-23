23 января 2024

Жителям Кургана объяснили, что за самолет кружил над городом

Над Курганом летал самолет-лаборатория для проверки систем посадки и навигации
© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Частые полеты самолета вызвали обеспокоенность граждан Фото:

Самолет, круживший несколько дней в небе над Курганом, выполнял задачи по проверке систем посадки и навигации аэропорта. Об этом рассказал замначальника курганского центра организации воздушного движения Валерий Перминов.

«Над Курганом летал самолет-лаборатория, борт АН-26 проверял радиотехнические средства систем посадки и навигации. Было получено разрешение, оно у нас имеется, в соответствии с ним мы летаем», — интервью с Валерием Перминовым опубликовано в telegram-канале правительства региона.

Опасности для горожан такие маневры не представляют, потому что борт заходит строго по схеме, которая разработана для города. Проверка началась 20 января. Она завершилась 23-го. В следующий раз подобные полеты будут проведены в сентябре.

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Самолет, круживший несколько дней в небе над Курганом, выполнял задачи по проверке систем посадки и навигации аэропорта. Об этом рассказал замначальника курганского центра организации воздушного движения Валерий Перминов. «Над Курганом летал самолет-лаборатория, борт АН-26 проверял радиотехнические средства систем посадки и навигации. Было получено разрешение, оно у нас имеется, в соответствии с ним мы летаем», — интервью с Валерием Перминовым опубликовано в telegram-канале правительства региона. Опасности для горожан такие маневры не представляют, потому что борт заходит строго по схеме, которая разработана для города. Проверка началась 20 января. Она завершилась 23-го. В следующий раз подобные полеты будут проведены в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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