Общество Жителям Кургана объяснили, что за самолет кружил над городом Над Курганом летал самолет-лаборатория для проверки систем посадки и навигации 24 января 2024 в 07:31 Размер текста - 17 + Частые полеты самолета вызвали обеспокоенность граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет, круживший несколько дней в небе над Курганом, выполнял задачи по проверке систем посадки и навигации аэропорта. Об этом рассказал замначальника курганского центра организации воздушного движения Валерий Перминов. «Над Курганом летал самолет-лаборатория, борт АН-26 проверял радиотехнические средства систем посадки и навигации. Было получено разрешение, оно у нас имеется, в соответствии с ним мы летаем», — интервью с Валерием Перминовым опубликовано в telegram-канале правительства региона. Опасности для горожан такие маневры не представляют, потому что борт заходит строго по схеме, которая разработана для города. Проверка началась 20 января. Она завершилась 23-го. В следующий раз подобные полеты будут проведены в сентябре. Самолет, круживший несколько дней в небе над Курганом, выполнял задачи по проверке систем посадки и навигации аэропорта. Об этом рассказал замначальника курганского центра организации воздушного движения Валерий Перминов. «Над Курганом летал самолет-лаборатория, борт АН-26 проверял радиотехнические средства систем посадки и навигации. Было получено разрешение, оно у нас имеется, в соответствии с ним мы летаем», — интервью с Валерием Перминовым опубликовано в telegram-канале правительства региона. Опасности для горожан такие маневры не представляют, потому что борт заходит строго по схеме, которая разработана для города. Проверка началась 20 января. Она завершилась 23-го. В следующий раз подобные полеты будут проведены в сентябре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям