В Челябинской области отметили нехватку кадров в дорожной отрасли

В регионе ведут работы по повышению престижности дорожных специальностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров в дорожной отрасли. Начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев 24 января на пресс-конференции с представителями образовательных учреждений региона заявил о необходимости развивать автодорожное образование и увеличивать престиж профессий, передает корреспондент URA.RU.

«Дефицит кадров присутствует. Для развития транспортной отрасли необходимо уделить должное внимание кадровому потенциалу и специалистам, актуализировать преподаваемый материал, увеличить количество подготавливаемых кадров. Нужны специалисты и с высшим образованием: инженеры-строители, технологи, айтишники, химики, и со средне-специальным, престиж которого за много лет пошатнулся», — пояснил Муравьев.

Для решения этой проблемы Упрдор «Южный Урал» совместно с учебными заведениями региона активно сотрудничают. Готовятся курсы переподготовки и дополнительной подготовки, открываются новые образовательные программы. Кроме того, в этом году учащихся в рамках производственной практики начнут направлять на стройки автодорог.

«На этот год мы запланировали трудовой десант на федеральные дороги Челябинской области, например, на реконструкцию трассы М-5. Студенты Челябинского автотранспортного техникума смогут познать все прелести специальности и точно в нее влюбиться. Подрядчики готовы платить хорошие деньги, чтобы ребята работали и, главное, захотели продолжать работу», — сообщил руководитель управления.

Как отметил руководитель техникума Евгений Гонтарев, в 2024 году по специальности «Строительство дорог» выпускается 86 человек. Основная часть останется в области, некоторые из них уйдут из отрасли.

«Техникум больше 10 лет готовит всех специалистов в этой отрасли. И логистика, и управление на транспорте. С 68 года выпускаем студентов по специальности „строительство дорог“. В этом году — 86 человек. Основная часть выпускников остаются в регионе, кто-то уходит в ГАИ», — уточнил Гонтарев.