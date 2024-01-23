На трассе в Свердловской области сильное ДТП (архивное фото)
В Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и грузовика. Информацию об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Грузовик вроде стоял на обочине, а в него влетела легковушка. От поворота на ЕКАД километров пять, наверное», — написано в сообщении. Также на кадрах с видео заметно, как на асфальте лежит чем-то накрытое тело человека.
В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причины случившегося.
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