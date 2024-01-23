Land Cruiser влетел в грузовик на трассе в Свердловской области. Видео

24 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

На трассе в Свердловской области сильное ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и грузовика. Информацию об этом URA.RU рассказали очевидцы.



«Грузовик вроде стоял на обочине, а в него влетела легковушка. От поворота на ЕКАД километров пять, наверное», — написано в сообщении. Также на кадрах с видео заметно, как на асфальте лежит чем-то накрытое тело человека.



В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причины случившегося.

В Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и грузовика. Информацию об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Грузовик вроде стоял на обочине, а в него влетела легковушка. От поворота на ЕКАД километров пять, наверное», — написано в сообщении. Также на кадрах с видео заметно, как на асфальте лежит чем-то накрытое тело человека. В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причины случившегося.