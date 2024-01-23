23 января 2024

Land Cruiser влетел в грузовик на трассе в Свердловской области. Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
На трассе в Свердловской области сильное ДТП (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и грузовика. Информацию об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Грузовик вроде стоял на обочине, а в него влетела легковушка. От поворота на ЕКАД километров пять, наверное», — написано в сообщении. Также на кадрах с видео заметно, как на асфальте лежит чем-то накрытое тело человека.

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причины случившегося.

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В Свердловской области на Московском тракте произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и грузовика. Информацию об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Грузовик вроде стоял на обочине, а в него влетела легковушка. От поворота на ЕКАД километров пять, наверное», — написано в сообщении. Также на кадрах с видео заметно, как на асфальте лежит чем-то накрытое тело человека. В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причины случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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