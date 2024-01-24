В Кургане обсуждают кандидата от КПРФ, который пойдет на выборы губернатора

Курганская КПРФ готовится к выборам губернатора и определяет кандидатуру

25 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Источники считают, что возможным кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Виктор Зырянов (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оппозиционный депутат облдумы Виктор Зырянов, возглавляющий местную КПРФ, собирается стать губернатором Курганской области. При этом, если Зырянова согласуют в ЦК КПРФ, то он может стать неудобной для правящей партии и действующей власти кандидатурой. Об этом URA.RU рассказали источники. Сам Зырянов подтвердил, что кандидат уже есть, но кто именно раскрывать не стал. «Зырянов вероятнее всего пойдет на выборы гуебрнатора. Причем он умеет показывать неожиданные результаты избирательных кампаний. Так, на выборах в ГД в 2021 году КПРФ не было видно практически весь агитационный период. Но коммунисты активизировались перед самыми выборами и провели поквартирные обходы», — говорят инсайдеры. Тогда на выборах в регионе КПРФ набрала по спискам 23,45%, а ЕР — 36%. При этом действующей власти ставилась задача не дать коммунистам набрать больше 18%. В разговоре с URA.RU Зырянов ответил, что кандидат на выборы предварительно есть, но раскрывать его имя отказался. «Это секрет. Все еще должно быть согласовано с комиссией центрального комитета. <…> Поживем-увидим», — резюмировал Зырянов. Выборы губернатора пройдут в Курганской области в сентябре 2023 года. Пока в регионе нет ни одного политика, который бы заявил о губернаторских амбициях. Ранее на URA.RU сообщалось, что на предыдущих выборах губернатора, где представляющий КПРФ Сидоров получил около 10% голосов избирателей, заняв второе место среди пяти кандидатов. Также источники вспоминают о выборах в Госдуму 2021 года, где Зырянову удалось показать высокий результат. Тогда по одномандатному избирательному округу Зырянов занял второе место с 19% голосов, уступив единороссу Ильтякову, который набрал 37,5% и стал депутатом Государственной думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппозиционный депутат облдумы Виктор Зырянов, возглавляющий местную КПРФ, собирается стать губернатором Курганской области. При этом, если Зырянова согласуют в ЦК КПРФ, то он может стать неудобной для правящей партии и действующей власти кандидатурой. Об этом URA.RU рассказали источники. Сам Зырянов подтвердил, что кандидат уже есть, но кто именно раскрывать не стал. «Зырянов вероятнее всего пойдет на выборы гуебрнатора. Причем он умеет показывать неожиданные результаты избирательных кампаний. Так, на выборах в ГД в 2021 году КПРФ не было видно практически весь агитационный период. Но коммунисты активизировались перед самыми выборами и провели поквартирные обходы», — говорят инсайдеры. Тогда на выборах в регионе КПРФ набрала по спискам 23,45%, а ЕР — 36%. При этом действующей власти ставилась задача не дать коммунистам набрать больше 18%. В разговоре с URA.RU Зырянов ответил, что кандидат на выборы предварительно есть, но раскрывать его имя отказался. «Это секрет. Все еще должно быть согласовано с комиссией центрального комитета. <…> Поживем-увидим», — резюмировал Зырянов. Выборы губернатора пройдут в Курганской области в сентябре 2023 года. Пока в регионе нет ни одного политика, который бы заявил о губернаторских амбициях. Ранее на URA.RU сообщалось, что на предыдущих выборах губернатора, где представляющий КПРФ Сидоров получил около 10% голосов избирателей, заняв второе место среди пяти кандидатов. Также источники вспоминают о выборах в Госдуму 2021 года, где Зырянову удалось показать высокий результат. Тогда по одномандатному избирательному округу Зырянов занял второе место с 19% голосов, уступив единороссу Ильтякову, который набрал 37,5% и стал депутатом Государственной думы.