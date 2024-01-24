В Екатеринбурге школу, где учитель из Индии унижал детей, закроют на два дня

Екатеринбургскую школу, где учитель из Индии унижал детей, закроют на два дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Школа №175 будет закрыта на два дня Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами

В Екатеринбурге школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик показывал детям непристойный жест и обзывал тупицами и обезьянами, закроют на два дня. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Школа не будет работать 30 и 31 числа. Детей отправили на дистант. Говорят, что будут устанавливать камеры наблюдения. Странно, что такое решение было принято после визита полиции в учебное заведение», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили о том, что образовательный процесс в школе осуществляется в плановом режиме. «На 30, 31 января действительно запланирована дистанционный формат работы. Связана она с проведением обучающего семинара для педагогов, который был запланирован заранее», — отметили в ведомстве.

Педагога екатеринбургской школы №175 родители обвинили в некомпетентности. По их словам, учитель английского языка из Индии Haян Мaлик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами». Мэрия уральской столицы заступилась за педагога, сообщив о том, что он является гражданином РФ и обладает всеми нужными для преподавательской деятельности компетенциями. Однако позже появилось видео, на котором Малик показывал школьникам непристойные жесты. Считается, что инцидент с жестами стал реакцией учителя на оскорбления учеников. Утром в учебное заведения нагрянула полиция с проверкой. Вся информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик показывал детям непристойный жест и обзывал тупицами и обезьянами, закроют на два дня. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Школа не будет работать 30 и 31 числа. Детей отправили на дистант. Говорят, что будут устанавливать камеры наблюдения. Странно, что такое решение было принято после визита полиции в учебное заведение», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили о том, что образовательный процесс в школе осуществляется в плановом режиме. «На 30, 31 января действительно запланирована дистанционный формат работы. Связана она с проведением обучающего семинара для педагогов, который был запланирован заранее», — отметили в ведомстве. Педагога екатеринбургской школы №175 родители обвинили в некомпетентности. По их словам, учитель английского языка из Индии Haян Мaлик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами». Мэрия уральской столицы заступилась за педагога, сообщив о том, что он является гражданином РФ и обладает всеми нужными для преподавательской деятельности компетенциями. Однако позже появилось видео, на котором Малик показывал школьникам непристойные жесты. Считается, что инцидент с жестами стал реакцией учителя на оскорбления учеников. Утром в учебное заведения нагрянула полиция с проверкой. Вся информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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