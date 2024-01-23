На церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto. Церемонию открытия зимней спартакиады сильнейших спортсменов России — 2024 проведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин», — сообщили в пресс-службе министерства.
Торжественное открытие спартакиады состоится 9 февраля в ледовой арене «Трактор». С этого же дня по 18 февраля в Челябинской области пройдет основная программа спартакиады. Регион примет соревнования по восьми видам спорта — сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею.
Соревнования Спартакиады пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях. В Челябинской области турнир пройдет в столице региона, а также в Магнитогорске, Кусе, Златоусте и Миассе.
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