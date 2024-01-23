23 января 2024

На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: NILETTO. Екатеринбург, niletto, нилетто, прытков данил
Первец Niletto выступит в ледовой арене «Трактор» Фото:

На церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto. Церемонию открытия зимней спартакиады сильнейших спортсменов России — 2024 проведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин», — сообщили в пресс-службе министерства.

Торжественное открытие спартакиады состоится 9 февраля в ледовой арене «Трактор». С этого же дня по 18 февраля в Челябинской области пройдет основная программа спартакиады. Регион примет соревнования по восьми видам спорта — сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею.

Соревнования Спартакиады пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях. В Челябинской области турнир пройдет в столице региона, а также в Магнитогорске, Кусе, Златоусте и Миассе.

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На церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto. Церемонию открытия зимней спартакиады сильнейших спортсменов России — 2024 проведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин», — сообщили в пресс-службе министерства. Торжественное открытие спартакиады состоится 9 февраля в ледовой арене «Трактор». С этого же дня по 18 февраля в Челябинской области пройдет основная программа спартакиады. Регион примет соревнования по восьми видам спорта — сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею. Соревнования Спартакиады пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях. В Челябинской области турнир пройдет в столице региона, а также в Магнитогорске, Кусе, Златоусте и Миассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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