Shot: ВСУ ударом по самолету сорвали обмен пленными

Армия Украины сорвала обмен пленными атакой на Ил-76
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Сегодня на границе Белгородской области должен был состояться обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Но он был прерван атакой ВСУ на авиалайнер Ил-76. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области», — передает канал со ссылкой на источник. Отмечается, что украинская армия сорвала обмен атакой на самолет Ил-76.
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