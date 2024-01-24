Shot: ВСУ ударом по самолету сорвали обмен пленными

24 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Армия Украины сорвала обмен пленными атакой на Ил-76 Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Сегодня на границе Белгородской области должен был состояться обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Но он был прерван атакой ВСУ на авиалайнер Ил-76. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области», — передает канал со ссылкой на источник. Отмечается, что украинская армия сорвала обмен атакой на самолет Ил-76.

Сегодня на границе Белгородской области должен был состояться обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Но он был прерван атакой ВСУ на авиалайнер Ил-76. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области», — передает канал со ссылкой на источник. Отмечается, что украинская армия сорвала обмен атакой на самолет Ил-76.