Shot: ВСУ ударом по самолету сорвали обмен пленными

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу,  stock
Армия Украины сорвала обмен пленными атакой на Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Сегодня на границе Белгородской области должен был состояться обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Но он был прерван атакой ВСУ на авиалайнер Ил-76. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области», — передает канал со ссылкой на источник. Отмечается, что украинская армия сорвала обмен атакой на самолет Ил-76.

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Сегодня на границе Белгородской области должен был состояться обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Но он был прерван атакой ВСУ на авиалайнер Ил-76. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области», — передает канал со ссылкой на источник. Отмечается, что украинская армия сорвала обмен атакой на самолет Ил-76.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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