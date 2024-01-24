Картаполов рассказал, чем сбили самолет в Белгородской области

Картаполов: самолет в Белгородской области сбили ракетами IRIS-T или Patriot

24 января 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Ил-76 сбит ракетами Ирис Т. или Пэтриот, заявил Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Российский самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ на борту был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Новость по теме В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция «„Ил“ сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — заявил Картаполов на заседании Госдумы. Он добавил, что еще один самолет Ил-76, в котором летело 80 военнопленных Украины, был развернут после падения авиалайнера в Белгородской области. Самолет Ил-76 днем 24 января упал в Белгородской области. URA.RU ведет трансляцию ЧП.

Российский самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ на борту был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «„Ил“ сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — заявил Картаполов на заседании Госдумы. Он добавил, что еще один самолет Ил-76, в котором летело 80 военнопленных Украины, был развернут после падения авиалайнера в Белгородской области. Самолет Ил-76 днем 24 января упал в Белгородской области. URA.RU ведет трансляцию ЧП.