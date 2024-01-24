Картаполов рассказал, чем сбили самолет в Белгородской области

Ил-76 сбит ракетами Ирис Т. или Пэтриот, заявил Картаполов
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Российский самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ на борту был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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«„Ил“ сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — заявил Картаполов на заседании Госдумы. Он добавил, что еще один самолет Ил-76, в котором летело 80 военнопленных Украины, был развернут после падения авиалайнера в Белгородской области.
Самолет Ил-76 днем 24 января упал в Белгородской области. URA.RU ведет трансляцию ЧП.
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