Картаполов рассказал, чем сбили самолет в Белгородской области

Картаполов: самолет в Белгородской области сбили ракетами IRIS-T или Patriot
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Ил-76 сбит ракетами Ирис Т. или Пэтриот, заявил Картаполов Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Российский самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ на борту был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Новость по теме
В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция

«„Ил“ сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — заявил Картаполов на заседании Госдумы. Он добавил, что еще один самолет Ил-76, в котором летело 80 военнопленных Украины, был развернут после падения авиалайнера в Белгородской области.

Самолет Ил-76 днем 24 января упал в Белгородской области. URA.RU ведет трансляцию ЧП.

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Российский самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ на борту был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «„Ил“ сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — заявил Картаполов на заседании Госдумы. Он добавил, что еще один самолет Ил-76, в котором летело 80 военнопленных Украины, был развернут после падения авиалайнера в Белгородской области. Самолет Ил-76 днем 24 января упал в Белгородской области. URA.RU ведет трансляцию ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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