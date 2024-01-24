Mash: на сбитом Ил-76 были 12 бойцов нацбатальона «Азов»*

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Обстановка на посадочной полосе в аэропорту "Рощино". Тюмень, взлетная полоса, посадка, ил-76
Часть военных погибла еще до падения самолета из-за удара ракеты, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

На борту сбитого в Белгородской области Ил-76 было около 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«На борту было как минимум 12 представителей запрещенного нацбатальона „Азов“. Их и еще 53 солдата и офицера везли на обмен», — сообщает канал. Отмечается, что часть военных уже была мертва до падения из-за попадания ракеты. По предварительной информации, снаряд попал в среднюю часть судна, где как раз и сидели военнопленные. Вся оперативная информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

*«Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

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На борту сбитого в Белгородской области Ил-76 было около 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На борту было как минимум 12 представителей запрещенного нацбатальона „Азов“. Их и еще 53 солдата и офицера везли на обмен», — сообщает канал. Отмечается, что часть военных уже была мертва до падения из-за попадания ракеты. По предварительной информации, снаряд попал в среднюю часть судна, где как раз и сидели военнопленные. Вся оперативная информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. *«Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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