Mash: на сбитом Ил-76 были 12 бойцов нацбатальона «Азов»*

24 января 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Часть военных погибла еще до падения самолета из-за удара ракеты, пишут СМИ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области На борту сбитого в Белгородской области Ил-76 было около 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На борту было как минимум 12 представителей запрещенного нацбатальона „Азов“. Их и еще 53 солдата и офицера везли на обмен», — сообщает канал. Отмечается, что часть военных уже была мертва до падения из-за попадания ракеты. По предварительной информации, снаряд попал в среднюю часть судна, где как раз и сидели военнопленные. Вся оперативная информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. *«Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

На борту сбитого в Белгородской области Ил-76 было около 12 представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На борту было как минимум 12 представителей запрещенного нацбатальона „Азов“. Их и еще 53 солдата и офицера везли на обмен», — сообщает канал. Отмечается, что часть военных уже была мертва до падения из-за попадания ракеты. По предварительной информации, снаряд попал в среднюю часть судна, где как раз и сидели военнопленные. Вся оперативная информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. *«Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России