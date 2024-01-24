Документ, обнародованный Маргаритой Симоньян, называется список «65»
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
В списке погибших военнопленных ВСУ, которые были на борту Ил-76, указаны 65 личностей. Такой информацией делится главред RT Маргарита Симоньян.
«Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала Маргарита Симоньян в своем
Ранее в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. На нем были пленные солдаты ВСУ, которых ВС РФ везли для обмена. В Минобороны РФ назвали удар по судну терактом. Вся информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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