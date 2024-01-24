Симоньян опубликовала списки погибших при крушении Ил-76. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Документ, обнародованный Маргаритой Симоньян, называется список «65» Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В списке погибших военнопленных ВСУ, которые были на борту Ил-76, указаны 65 личностей. Такой информацией делится главред RT Маргарита Симоньян.

«Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Документ называется список «65».

Ранее в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. На нем были пленные солдаты ВСУ, которых ВС РФ везли для обмена. В Минобороны РФ назвали удар по судну терактом. Вся информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото:
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В списке погибших военнопленных ВСУ, которые были на борту Ил-76, указаны 65 личностей. Такой информацией делится главред RT Маргарита Симоньян. «Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Документ называется список «65». Ранее в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. На нем были пленные солдаты ВСУ, которых ВС РФ везли для обмена. В Минобороны РФ назвали удар по судну терактом. Вся информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...