Симоньян опубликовала списки погибших при крушении Ил-76. Фото

24 января 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Документ, обнародованный Маргаритой Симоньян, называется список «65» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В списке погибших военнопленных ВСУ, которые были на борту Ил-76, указаны 65 личностей. Такой информацией делится главред RT Маргарита Симоньян. «Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Документ называется список «65». Ранее в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. На нем были пленные солдаты ВСУ, которых ВС РФ везли для обмена. В Минобороны РФ назвали удар по судну терактом. Вся информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: telegram-канал Маргариты Симоньян / https://t.me/margaritasimonyan/13603 Фото: telegram-канал Маргариты Симоньян / https://t.me/margaritasimonyan/13603

В списке погибших военнопленных ВСУ, которые были на борту Ил-76, указаны 65 личностей. Такой информацией делится главред RT Маргарита Симоньян. «Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Документ называется список «65». Ранее в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. На нем были пленные солдаты ВСУ, которых ВС РФ везли для обмена. В Минобороны РФ назвали удар по судну терактом. Вся информация по ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.