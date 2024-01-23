23 января 2024

Самолет «Аэрофлота», летевший из ХМАО, приземлился в Москве со второго раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
При посадке у самолета Нижневартовск-Москва отказала навигация Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации.

«Рейс „Аэрофлота“ Нижневартовск — Москва (Шереметьево) ушел на второй круг по причине отказа навигационной системы. Повторный заход и посадка прошли благополучно. Тревога на аэродроме не об являлась», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

Агентство направило в «Аэрофлот» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза. Заминка произошла из-за некорректной работы механизации крыла.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации. «Рейс „Аэрофлота“ Нижневартовск — Москва (Шереметьево) ушел на второй круг по причине отказа навигационной системы. Повторный заход и посадка прошли благополучно. Тревога на аэродроме не об являлась», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Агентство направило в «Аэрофлот» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза. Заминка произошла из-за некорректной работы механизации крыла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...