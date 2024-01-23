Самолет «Аэрофлота», летевший из ХМАО, приземлился в Москве со второго раза

24 января 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

При посадке у самолета Нижневартовск-Москва отказала навигация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации. «Рейс „Аэрофлота“ Нижневартовск — Москва (Шереметьево) ушел на второй круг по причине отказа навигационной системы. Повторный заход и посадка прошли благополучно. Тревога на аэродроме не об являлась», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Агентство направило в «Аэрофлот» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза. Заминка произошла из-за некорректной работы механизации крыла.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации. «Рейс „Аэрофлота“ Нижневартовск — Москва (Шереметьево) ушел на второй круг по причине отказа навигационной системы. Повторный заход и посадка прошли благополучно. Тревога на аэродроме не об являлась», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Агентство направило в «Аэрофлот» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза. Заминка произошла из-за некорректной работы механизации крыла.