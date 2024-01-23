Самолет «Аэрофлота», летевший из ХМАО, приземлился в Москве со второго раза

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации.
«Рейс „Аэрофлота“ Нижневартовск — Москва (Шереметьево) ушел на второй круг по причине отказа навигационной системы. Повторный заход и посадка прошли благополучно. Тревога на аэродроме не об являлась», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
Агентство направило в «Аэрофлот» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза. Заминка произошла из-за некорректной работы механизации крыла.
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