14 июня 2023

Самолет Utair не смог приземлиться в Сургуте с первого раза из-за поврежденного крыла

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр
Cамолет авиакомпании Utair при посадке был вынужден уйти на второй круг Фото:

Самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза из-за некорректной работы механизации крыла. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Там уточнили, что борт прилетел в ХМАО из Уфы.

«12 июня, 14.15 (мск), аэропорт Сургут. По сообщению от ЭВС, в процессе посадки, после выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Экипаж ушел на второй круг, ручку выпуска/уборки закрылков оставил в положении 30. Далее, после касания ВПП, закрылки вышли на 30. По результатам расшифровки ПИ — некорректная работа механизации крыла подтверждена», — указано в сообщении telegram-канала «AVIAINCIDENT».

Там добавили, что выясняются причины, которые привели к неисправности в работе механизации крыла. Эксплуатация самолета приостановлена. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза из-за некорректной работы механизации крыла. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Там уточнили, что борт прилетел в ХМАО из Уфы. «12 июня, 14.15 (мск), аэропорт Сургут. По сообщению от ЭВС, в процессе посадки, после выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Экипаж ушел на второй круг, ручку выпуска/уборки закрылков оставил в положении 30. Далее, после касания ВПП, закрылки вышли на 30. По результатам расшифровки ПИ — некорректная работа механизации крыла подтверждена», — указано в сообщении telegram-канала «AVIAINCIDENT». Там добавили, что выясняются причины, которые привели к неисправности в работе механизации крыла. Эксплуатация самолета приостановлена. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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