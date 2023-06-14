Самолет Utair не смог приземлиться в Сургуте с первого раза из-за поврежденного крыла

15 июня 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Cамолет авиакомпании Utair при посадке был вынужден уйти на второй круг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза из-за некорректной работы механизации крыла. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Там уточнили, что борт прилетел в ХМАО из Уфы. «12 июня, 14.15 (мск), аэропорт Сургут. По сообщению от ЭВС, в процессе посадки, после выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Экипаж ушел на второй круг, ручку выпуска/уборки закрылков оставил в положении 30. Далее, после касания ВПП, закрылки вышли на 30. По результатам расшифровки ПИ — некорректная работа механизации крыла подтверждена», — указано в сообщении telegram-канала «AVIAINCIDENT». Там добавили, что выясняются причины, которые привели к неисправности в работе механизации крыла. Эксплуатация самолета приостановлена. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Самолет авиакомпании Utair смог приземлиться в аэропорту Сургута только со второго раза из-за некорректной работы механизации крыла. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Там уточнили, что борт прилетел в ХМАО из Уфы. «12 июня, 14.15 (мск), аэропорт Сургут. По сообщению от ЭВС, в процессе посадки, после выпуска закрылков в положение 30, согласно индикации, закрылки остановились в положении 25. Экипаж ушел на второй круг, ручку выпуска/уборки закрылков оставил в положении 30. Далее, после касания ВПП, закрылки вышли на 30. По результатам расшифровки ПИ — некорректная работа механизации крыла подтверждена», — указано в сообщении telegram-канала «AVIAINCIDENT». Там добавили, что выясняются причины, которые привели к неисправности в работе механизации крыла. Эксплуатация самолета приостановлена. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.