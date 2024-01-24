Власти Екатеринбурга потратили миллионы на борьбу со свалками

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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, мусор, отходы, свалка, несанкционированная свалка
За год в Екатеринбурге избавились от 611 свалок Фото:

Мэрия Екатеринбурга потратила 8 миллионов рублей на борьбу со свалками и озеленение города в 2023 году. За это время было получилось избавиться от 611 несанкционированных свалок, сообщили в администрации города.

«Городские власти подвели итоги реализации муниципальной программы „Экология и охрана окружающей среды в Екатеринбурге на 2021—2025 годы“ в 2023 году. По ней на озеленение и борьбу со свалками было выделено более 8 миллионов рублей дополнительно. Всего в уральской столице в 2023 году было ликвидировано 611 несанкционированных свалок», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.

Показатели превысили прошлогодние на 134 единицы. Больше всего свалок было ликвидировано в Октябрьском районе города — 143, в Верх-Исетском районе — 94, а в Академическом — 11. Программа по озеленению коснулась 11 656 растений. Также в Екатеринбурге за год высадили 3 272 дерева и 89 714 кустарников.

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Мэрия Екатеринбурга потратила 8 миллионов рублей на борьбу со свалками и озеленение города в 2023 году. За это время было получилось избавиться от 611 несанкционированных свалок, сообщили в администрации города. «Городские власти подвели итоги реализации муниципальной программы „Экология и охрана окружающей среды в Екатеринбурге на 2021—2025 годы“ в 2023 году. По ней на озеленение и борьбу со свалками было выделено более 8 миллионов рублей дополнительно. Всего в уральской столице в 2023 году было ликвидировано 611 несанкционированных свалок», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Показатели превысили прошлогодние на 134 единицы. Больше всего свалок было ликвидировано в Октябрьском районе города — 143, в Верх-Исетском районе — 94, а в Академическом — 11. Программа по озеленению коснулась 11 656 растений. Также в Екатеринбурге за год высадили 3 272 дерева и 89 714 кустарников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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