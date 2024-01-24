Из Перми стартуют новые авиарейсы в четыре города России

Возможности улететь из Перми расширяются
Пермякам станет проще добраться самолетом до Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Усинска. С 29 января в эти города появятся новые прямые авиарейсы, сообщили в пермском аэропорту.
«Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ расширяет полетную программу из Перми. С 29 января 2024 года „ЮВТ АЭРО“ приступит к выполнению прямых рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск», — говорится на сайте пермской воздушной гавани.
Борт «Казань — Пермь» будет отправляться по пятницам, а обратно по понедельникам. В Самару, Нижний Новгород и Усинск можно будет улететь дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.
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