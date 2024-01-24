24 января 2024

Из Перми стартуют новые авиарейсы в четыре города России

Прямые рейсы из Перми откроются в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, зима, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Возможности улететь из Перми расширяются Фото:

Пермякам станет проще добраться самолетом до Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Усинска. С 29 января в эти города появятся новые прямые авиарейсы, сообщили в пермском аэропорту.

«Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ расширяет полетную программу из Перми. С 29 января 2024 года „ЮВТ АЭРО“ приступит к выполнению прямых рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск», — говорится на сайте пермской воздушной гавани.

Борт «Казань — Пермь» будет отправляться по пятницам, а обратно по понедельникам. В Самару, Нижний Новгород и Усинск можно будет улететь дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

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Пермякам станет проще добраться самолетом до Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Усинска. С 29 января в эти города появятся новые прямые авиарейсы, сообщили в пермском аэропорту. «Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ расширяет полетную программу из Перми. С 29 января 2024 года „ЮВТ АЭРО“ приступит к выполнению прямых рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск», — говорится на сайте пермской воздушной гавани. Борт «Казань — Пермь» будет отправляться по пятницам, а обратно по понедельникам. В Самару, Нижний Новгород и Усинск можно будет улететь дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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