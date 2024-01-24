Студенты не могут найти работу в ЯНАО

На одну вакансию на Ямале приходится три студенческих резюме

Около 6% от всех активных вакансий в ЯНАО подходят молодым соискателям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всего 6% активных вакансий на Ямале подходят для учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений, ищущих подработку на время учебы. При этом на одну вакансию приходится три студенческих резюме, сообщают агентству URA.RU аналитики cлужбы исследований hh.ru.

«Около 6% от всех активных вакансий в регионе являются потенциально подходящими для молодых соискателей, то есть не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом, а также ряд других признаков. При этом, с точки зрения спроса и предложения, в Ямало-Ненецком АО на одну вакансию, подходящую молодым соискателям, приходится всего 2,8 резюме», — сообщают агентству в hh.ru.

Наиболее высок спрос на молодых специалистов в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%). В качестве постоянной работы начинающим специалистам в ЯНАО предлагают позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4,0%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). Для подработки компании ищут тех, кто готов трудиться продавцами и кассирами (23,5% вакансий), курьерами (12,2%), операторами call-центров (7,5%), упаковщиками (7,2%), официантами и барменами (6,1%).

По мнению руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, конкуренция работодателей Ямала за молодые кадры в возрасте от 25 до 30 лет будет расти в ближайшие годы. «Эффект демографической ямы и постепенное „вымывание“ молодежи в структуре трудоспособного населения сохранятся как минимум на ближайшее десятилетие», — считает Ирина Святицкая.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату. При этом готовых работать на условиях, противоречащих российскому законодательству, в округе среди экономически активного населения — всего 36%.