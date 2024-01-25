ТАСС: один человек погиб после взрыва на фекальной станции в Новотроицке

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
При обрушении станции погиб человек, еще шестеро под завалами Фото:

Один человек погиб после взрыва и обрушения канализационно-насосной станции Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Один человек погиб после обрушения станции в Новотроицке, Оренбургской области», — сообщает ТАСС. По данным МЧС России, трое пострадавших переданы медикам. Еще шестеро находятся под завалами. Официально смерть человека не подтверждена.

По предварительным данным, на станции произошел взрыв газового баллона. Инцидент попал на видео. Источники РИА Новости сообщают, что на месте ЧП проходили ремонтные работы.

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Один человек погиб после взрыва и обрушения канализационно-насосной станции Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС. «Один человек погиб после обрушения станции в Новотроицке, Оренбургской области», — сообщает ТАСС. По данным МЧС России, трое пострадавших переданы медикам. Еще шестеро находятся под завалами. Официально смерть человека не подтверждена. По предварительным данным, на станции произошел взрыв газового баллона. Инцидент попал на видео. Источники РИА Новости сообщают, что на месте ЧП проходили ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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