Жителя Тобольска отправят к психиатру за серию церковных краж

В Тюмени вынесен приговор жителю Тобольска, который крал церковное имущество

25 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Кроме принудительного лечения мужчину ждет колония строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени вынесли приговор жителю Тобольска, который совершил серию краж из церквей. Помимо заключения ему предстоит пройти принудительное психиатрическое лечение, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Центральный районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя тоболяка. Установлено, что мужчина незаконно проникал в помещения церквей и храмов Тобольска и Тюмени и совершал кражи», — говорится в сообщении Известно, что обвиняемый похитил из церквей деньги и серебряные изделия, в том числе — кресты и цепи. В одной из церквей мужчина повредил входную дверь. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в размере 260 тысяч рублей.

В Тюмени вынесли приговор жителю Тобольска, который совершил серию краж из церквей. Помимо заключения ему предстоит пройти принудительное психиатрическое лечение, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Центральный районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя тоболяка. Установлено, что мужчина незаконно проникал в помещения церквей и храмов Тобольска и Тюмени и совершал кражи», — говорится в сообщении Известно, что обвиняемый похитил из церквей деньги и серебряные изделия, в том числе — кресты и цепи. В одной из церквей мужчина повредил входную дверь. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в размере 260 тысяч рублей.