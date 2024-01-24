Жителя Тобольска отправят к психиатру за серию церковных краж

В Тюмени вынесли приговор жителю Тобольска, который совершил серию краж из церквей. Помимо заключения ему предстоит пройти принудительное психиатрическое лечение, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Центральный районный суд г. Тюмень вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя тоболяка. Установлено, что мужчина незаконно проникал в помещения церквей и храмов Тобольска и Тюмени и совершал кражи», — говорится в сообщении
Известно, что обвиняемый похитил из церквей деньги и серебряные изделия, в том числе — кресты и цепи. В одной из церквей мужчина повредил входную дверь. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в размере 260 тысяч рублей.
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