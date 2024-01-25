РЕН ТВ: выросло число погибших после взрыва на фекальной станции в Новотроицке

На станции в Новотроицке взорвался газовый баллон (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января
Число погибших при взрыве и обрушении станции в Новотроицке Оренбургской области выросло до двух. Об этом сообщил источник Рен ТВ.
«Сообщается еще об одном погибшем в Оренбурге», — сообщил телеканал. Ранее сообщалось об одном погибшем.
ЧП произошло днем 25 января. Под завалами здания оказались шесть человек. Они вышли на связь со спасателями. В городе объявлен режим ЧС. URA.RU собрало все, что известно о происшествии.
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