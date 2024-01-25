РЕН ТВ: выросло число погибших после взрыва на фекальной станции в Новотроицке

РЕН ТВ: двое человек погибли после взрыва на фекальной станции в Новотроицке
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На станции в Новотроицке взорвался газовый баллон (архивное фото) Фото:
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Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

Число погибших при взрыве и обрушении станции в Новотроицке Оренбургской области выросло до двух. Об этом сообщил источник Рен ТВ.

«Сообщается еще об одном погибшем в Оренбурге», — сообщил телеканал. Ранее сообщалось об одном погибшем.

ЧП произошло днем 25 января. Под завалами здания оказались шесть человек. Они вышли на связь со спасателями. В городе объявлен режим ЧС. URA.RU собрало все, что известно о происшествии.

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Число погибших при взрыве и обрушении станции в Новотроицке Оренбургской области выросло до двух. Об этом сообщил источник Рен ТВ. «Сообщается еще об одном погибшем в Оренбурге», — сообщил телеканал. Ранее сообщалось об одном погибшем. ЧП произошло днем 25 января. Под завалами здания оказались шесть человек. Они вышли на связь со спасателями. В городе объявлен режим ЧС. URA.RU собрало все, что известно о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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