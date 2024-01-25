На фекальной станции в Новотроицке произошел взрыв: главное к этому часу

ТАСС: один человек погиб после взрыва на фекальной станции в Новотроицке

Из-под завалов в Новотроицке вытащили трех человек (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

В Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на канализационно-насосной станции. В результате погиб один человек. Главная информация о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

Изначально стало известно об обрушении здания в Новотроицке. Отмечалось, что под завалами оказались семь человек. Telegram-канал Shot, ссылаясь на слова очевидцев, написал, что перед обрушением станции в городе были слышны взрывы. Там добавили, что на место прибыли спасатели.

Введение режима ЧС в Оренбургской области

В Новотроицке ввели режим ЧС муниципального характера. Ситуацию взяли под контроль главного управления МЧС РФ по области. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов. На месте работают 77 человек и 25 единиц техники.

Пострадавшие и погибшие

Трех человек вытащили из-под завалов после обрушения канализационно-насосной станции. Еще у одного диагностированы ожоги. Шестерых еще не спасли, сообщил telegram-канал Baza.

Позднее агентство ТАСС сообщило, что погиб один человек. При этом официально его смерть на данный момент не подтверждена. По данным МЧС России, трое пострадавших переданы медикам, еще шесть остаются под завалами.

Причины

По предварительным данным, на станции произошел взрыв газового баллона. Источники РИА Новости сообщают, что на месте ЧП проходили ремонтные работы. В правительстве Оренбургской области подтвердили, что станция обрушилась из-за взрыва газового баллона во время ремонта.