МЧС спасло всех оказавшихся под завалами фекальной станции

МЧС спасли всех людей, оказавшихся под завалами в Новотроицке
новость из сюжетаВзрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января
В Новотроицке спасли всех людей, оказавшихся под завалами из-за взрыва канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС.
«Спасены все шесть человек, оказавшихся под завалами насосной станции», — говорится в сообщении МЧС, передает РИА Новости. Отмечается, что все люди живы. Спасательная операция завершена.
Ранее сообщалось об обрушении здания станции в Новотроицке. Причиной послужил взрыв газового баллона. URA.RU приводило всю информацию, известную о происшествии — в одном материале.
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