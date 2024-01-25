МЧС спасло всех оказавшихся под завалами фекальной станции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, мчс, разбор завалов, спасение, поисково-спасательная служба
МЧС спасли всех людей, оказавшихся под завалами в Новотроицке Фото:
новость из сюжета
Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

В Новотроицке спасли всех людей, оказавшихся под завалами из-за взрыва канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС.

«Спасены все шесть человек, оказавшихся под завалами насосной станции», — говорится в сообщении МЧС, передает РИА Новости. Отмечается, что все люди живы. Спасательная операция завершена.

Ранее сообщалось об обрушении здания станции в Новотроицке. Причиной послужил взрыв газового баллона. URA.RU приводило всю информацию, известную о происшествии — в одном материале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новотроицке спасли всех людей, оказавшихся под завалами из-за взрыва канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС. «Спасены все шесть человек, оказавшихся под завалами насосной станции», — говорится в сообщении МЧС, передает РИА Новости. Отмечается, что все люди живы. Спасательная операция завершена. Ранее сообщалось об обрушении здания станции в Новотроицке. Причиной послужил взрыв газового баллона. URA.RU приводило всю информацию, известную о происшествии — в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...