Челябинским перевозчикам выписали штрафы за неработающие валидаторы

25 января 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

За первую половину января 2024 года проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске и Копейске в первой половине января 2024 года в ходе проверок выявили неработающие валидаторы, также был обнаружен ряд других нарушений. По итогам проверок 137 автобусов и 12 троллейбусов перевозчикам были выписаны штрафы на 562 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика. «За первую половину января 2024 года в Челябинске и Копейске проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов. Выписано штрафов на 562 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. В общественном транспорте также были обнаружены такие нарушения, как-то, что водители открывают не все двери, отсутствует информация о тарифах и стоимости проезда, нет оборудования системы безналичной оплаты. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за наличие повреждений на полу, внутренних поверхностях кузова ТС (автобуса) и на обивке сидений.

В Челябинске и Копейске в первой половине января 2024 года в ходе проверок выявили неработающие валидаторы, также был обнаружен ряд других нарушений. По итогам проверок 137 автобусов и 12 троллейбусов перевозчикам были выписаны штрафы на 562 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика. «За первую половину января 2024 года в Челябинске и Копейске проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов. Выписано штрафов на 562 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. В общественном транспорте также были обнаружены такие нарушения, как-то, что водители открывают не все двери, отсутствует информация о тарифах и стоимости проезда, нет оборудования системы безналичной оплаты. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за наличие повреждений на полу, внутренних поверхностях кузова ТС (автобуса) и на обивке сидений.