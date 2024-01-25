Челябинским перевозчикам выписали штрафы за неработающие валидаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, общественный транспорт, валидатор, оплата за проезд
За первую половину января 2024 года проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов Фото:

В Челябинске и Копейске в первой половине января 2024 года в ходе проверок выявили неработающие валидаторы, также был обнаружен ряд других нарушений. По итогам проверок 137 автобусов и 12 троллейбусов перевозчикам были выписаны штрафы на 562 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«За первую половину января 2024 года в Челябинске и Копейске проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов. Выписано штрафов на 562 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе.

В общественном транспорте также были обнаружены такие нарушения, как-то, что водители открывают не все двери, отсутствует информация о тарифах и стоимости проезда, нет оборудования системы безналичной оплаты. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за наличие повреждений на полу, внутренних поверхностях кузова ТС (автобуса) и на обивке сидений.

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В Челябинске и Копейске в первой половине января 2024 года в ходе проверок выявили неработающие валидаторы, также был обнаружен ряд других нарушений. По итогам проверок 137 автобусов и 12 троллейбусов перевозчикам были выписаны штрафы на 562 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика. «За первую половину января 2024 года в Челябинске и Копейске проверено 137 автобусов и 12 троллейбусов. Выписано штрафов на 562 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. В общественном транспорте также были обнаружены такие нарушения, как-то, что водители открывают не все двери, отсутствует информация о тарифах и стоимости проезда, нет оборудования системы безналичной оплаты. Также перевозчиков оштрафовали за несоблюдение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам и за наличие повреждений на полу, внутренних поверхностях кузова ТС (автобуса) и на обивке сидений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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