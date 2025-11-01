Логотип РИА URA.RU
Экономика

Выручка национализированной в Челябинской области ЮГК упала на 12%

01 ноября 2025 в 13:16
За 9 месяцев выручка ЮГК показала снижение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выручка группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК), которая попала под национализацию в июле, за девять месяцев снизилась на 12,7% год к году и составила 17,65 миллиардов рублей. Об этом говорится в данных отчета о финансовых результатах компании. ЮГК ранее принадлежала бывшему вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову.

«ЮГК РСБУ 9 мес 2025г. Выручка ₽17,65 млрд (-12,7% г/г), убыток ₽5,1 млрд против убытка ₽3,26 млрд годом ранее», — говорится в данных, опубликованных на портале биржевых новостей. 

Генпрокуратура РФ в июле подала в суд иск с требованием национализировать ЮГК, принадлежащие на тот момент вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Как полагает ведомство, Струков незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение. Капитализация ЮГК превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда. 

Накануне Струков впервые после национализации рассказал о текущем состоянии дел. Он находится в отчаянии, ему приходится занимать деньги на жизнь, сообщил бывший владелец ЮГК в интервью РБК. Вся информация о национализации ЮГК собрана в сюжете на URA.RU. 

Материал из сюжета:

Национализация холдинга «Южуралзолото»

