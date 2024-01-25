Полпред Якушев приехал в Челябинск на юбилей региона

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Полпред президента Владимир Якушев 25 января работает в Челябинской области Фото:
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Челябинская область празднует 90-летие

Уральский полпред Владимир Якушев 25 января прибыл в Челябинск с рабочим визитом. Представителю президента предстоит принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею региона.

«Сегодня полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев работает в Челябинской области. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию региона, и вручит государственные награды южноуральцам», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

Дата образования области — 1934 год. Тогда была упразднена Уральская область, состоявшая с 1923 года из Челябинской, Екатеринбургской, Пермской и Тюменской губерний. Челябинская губерния включала в себя четыре уезда: Курганский, Троицкий, Кустанайский и Челябинский.

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Уральский полпред Владимир Якушев 25 января прибыл в Челябинск с рабочим визитом. Представителю президента предстоит принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею региона. «Сегодня полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев работает в Челябинской области. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию региона, и вручит государственные награды южноуральцам», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. Дата образования области — 1934 год. Тогда была упразднена Уральская область, состоявшая с 1923 года из Челябинской, Екатеринбургской, Пермской и Тюменской губерний. Челябинская губерния включала в себя четыре уезда: Курганский, Троицкий, Кустанайский и Челябинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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