Полпред Якушев приехал в Челябинск на юбилей региона

Уральский полпред Владимир Якушев 25 января прибыл в Челябинск с рабочим визитом. Представителю президента предстоит принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею региона.
«Сегодня полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев работает в Челябинской области. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию региона, и вручит государственные награды южноуральцам», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
Дата образования области — 1934 год. Тогда была упразднена Уральская область, состоявшая с 1923 года из Челябинской, Екатеринбургской, Пермской и Тюменской губерний. Челябинская губерния включала в себя четыре уезда: Курганский, Троицкий, Кустанайский и Челябинский.
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