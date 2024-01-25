Путин раскрыл, когда россиянам нужно заводить семью

Путин посоветовал россиянкам рожать детей пораньше

25 января 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Россиянки зачастую рожают не более одного ребенка, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом. «Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка. «Семья должна рождаться пораньше», — уточнил он. Владимир Путин объявлял 2024-й — Годом семьи. С целью поддержки семей российский глава инициирует повышение размера соответствующих субсидий. Например, в стране вновь вырос размер материнского капитала.

Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом. «Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка. «Семья должна рождаться пораньше», — уточнил он. Владимир Путин объявлял 2024-й — Годом семьи. С целью поддержки семей российский глава инициирует повышение размера соответствующих субсидий. Например, в стране вновь вырос размер материнского капитала.