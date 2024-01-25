Путин раскрыл, когда россиянам нужно заводить семью

Путин посоветовал россиянкам рожать детей пораньше
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Россиянки зачастую рожают не более одного ребенка, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом.

«Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка. «Семья должна рождаться пораньше», — уточнил он.

Владимир Путин объявлял 2024-й — Годом семьи. С целью поддержки семей российский глава инициирует повышение размера соответствующих субсидий. Например, в стране вновь вырос размер материнского капитала.

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Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом. «Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка. «Семья должна рождаться пораньше», — уточнил он. Владимир Путин объявлял 2024-й — Годом семьи. С целью поддержки семей российский глава инициирует повышение размера соответствующих субсидий. Например, в стране вновь вырос размер материнского капитала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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