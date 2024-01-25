В России увеличили материнский капитал

25 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

В России увеличили размер маткапитала, озвучил Михаил Мишустин Фото: Анна Майорова © URA.RU В России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысяч рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Материнский капитал увеличится с 586,9 тысяч до 630,4 тысяч рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей <…> с 775,6 тысяч до почти 834 тысяч», — уточнил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. В целом правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля 2024 года. Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно индексируется и соответствует фактической инфляции. В этом году также будут расширены возможности по использованию соответствующей выплаты.

В России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысяч рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Материнский капитал увеличится с 586,9 тысяч до 630,4 тысяч рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей <…> с 775,6 тысяч до почти 834 тысяч», — уточнил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. В целом правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля 2024 года. Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно индексируется и соответствует фактической инфляции. В этом году также будут расширены возможности по использованию соответствующей выплаты.