В России увеличили материнский капитал

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
В России увеличили размер маткапитала, озвучил Михаил Мишустин Фото:

В России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысяч рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Материнский капитал увеличится с 586,9 тысяч до 630,4 тысяч рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей <…> с 775,6 тысяч до почти 834 тысяч», — уточнил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. В целом правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля 2024 года.

Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно индексируется и соответствует фактической инфляции. В этом году также будут расширены возможности по использованию соответствующей выплаты.

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В России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысяч рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Материнский капитал увеличится с 586,9 тысяч до 630,4 тысяч рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей <…> с 775,6 тысяч до почти 834 тысяч», — уточнил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. В целом правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля 2024 года. Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно индексируется и соответствует фактической инфляции. В этом году также будут расширены возможности по использованию соответствующей выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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