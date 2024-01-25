Путин подколол Алиханова из-за денег. Видео

25 января 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поинтересовался у Антона Алиханова, куда тот дел выделенные деньги на развитие музея Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова объяснить, куда тот дел деньги, которые были ранее выданы на развитие Музея Мирового океана. Об этом Путин спросил во время встречи со студентами региона. «Что касается Музея Мирового океана — мы все деньги выделили. Где деньги, Антон Андреевич?», — поинтересовался Владимир Путин у губернатора Алиханова во время встречи с обучающимися вузов. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи со студентами Путин также обозначил, что повысит президентские стипендии. Также он рассказал учащимся вузов, как можно в будущем увеличить размер зарплаты.

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова объяснить, куда тот дел деньги, которые были ранее выданы на развитие Музея Мирового океана. Об этом Путин спросил во время встречи со студентами региона. «Что касается Музея Мирового океана — мы все деньги выделили. Где деньги, Антон Андреевич?», — поинтересовался Владимир Путин у губернатора Алиханова во время встречи с обучающимися вузов. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи со студентами Путин также обозначил, что повысит президентские стипендии. Также он рассказал учащимся вузов, как можно в будущем увеличить размер зарплаты.