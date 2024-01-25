Путин дал совет студентам, как увеличить зарплату на будущей работе

Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз, чтобы иметь хорошую зарплату на работе
Российский президент Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер зарплаты. Об это он рассказал в ходе общения с учащимися вузов в Калининградской области.
«Высшее образование создает определенные преимущества. В том числе и по зарплате. Есть специальные премии за наличие высшего образование», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
В ходе встречи со студентами Путин также пообещал увеличить размер стипендии. Путин посетил студентов в Татьянин день 25 января.
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