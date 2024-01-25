Путин дал совет студентам, как увеличить зарплату на будущей работе

Путин посоветовал студентам получить образование, чтобы повысить зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз, чтобы иметь хорошую зарплату на работе Фото:

Российский президент Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер зарплаты. Об это он рассказал в ходе общения с учащимися вузов в Калининградской области.

«Высшее образование создает определенные преимущества. В том числе и по зарплате. Есть специальные премии за наличие высшего образование», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

В ходе встречи со студентами Путин также пообещал увеличить размер стипендии. Путин посетил студентов в Татьянин день 25 января.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер зарплаты. Об это он рассказал в ходе общения с учащимися вузов в Калининградской области. «Высшее образование создает определенные преимущества. В том числе и по зарплате. Есть специальные премии за наличие высшего образование», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи со студентами Путин также пообещал увеличить размер стипендии. Путин посетил студентов в Татьянин день 25 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...