Общество Путин дал совет студентам, как увеличить зарплату на будущей работе Путин посоветовал студентам получить образование, чтобы повысить зарплату 25 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз, чтобы иметь хорошую зарплату на работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер зарплаты. Об это он рассказал в ходе общения с учащимися вузов в Калининградской области. «Высшее образование создает определенные преимущества. В том числе и по зарплате. Есть специальные премии за наличие высшего образование», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи со студентами Путин также пообещал увеличить размер стипендии. Путин посетил студентов в Татьянин день 25 января. Российский президент Владимир Путин посоветовал студентам окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер зарплаты. Об это он рассказал в ходе общения с учащимися вузов в Калининградской области. «Высшее образование создает определенные преимущества. В том числе и по зарплате. Есть специальные премии за наличие высшего образование», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи со студентами Путин также пообещал увеличить размер стипендии. Путин посетил студентов в Татьянин день 25 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям