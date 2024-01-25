Путин ответил на провокационный вопрос о сравнении зарплат инженера и таксиста

Путин: если человек является хорошим специалистом, он будет зарабатывать больше

25 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что зарплата в стране формируется рынком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о разнице зарплат таксистов и инженеров. По его словам, выплаты регулируются рынком, именно поэтому водители в общем могут зарабатывать больше. Однако, по словам российского лидера, если инженер работает в крупной компании и является хорошим специалистом, то и зарплата у него будет соответствующая. «Это регулируется рынком. Вряд ли хороший инженер, получающий чуть меньше водителя такси, захочет работать водителем такси. Я согласен, что уровень зарплаты очень важен. Но если человек получил хорошее образование и он работает в крупной российской компании, то и уровень зарплаты у него будет приличный», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». На днях Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Он остался им недоволен, так как по-прежнему заработная плата не соответствует уровню инфляции в стране. Президент говорил, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о разнице зарплат таксистов и инженеров. По его словам, выплаты регулируются рынком, именно поэтому водители в общем могут зарабатывать больше. Однако, по словам российского лидера, если инженер работает в крупной компании и является хорошим специалистом, то и зарплата у него будет соответствующая. «Это регулируется рынком. Вряд ли хороший инженер, получающий чуть меньше водителя такси, захочет работать водителем такси. Я согласен, что уровень зарплаты очень важен. Но если человек получил хорошее образование и он работает в крупной российской компании, то и уровень зарплаты у него будет приличный», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». На днях Путин высказался о росте зарплат россиян в 2023 году. Он остался им недоволен, так как по-прежнему заработная плата не соответствует уровню инфляции в стране. Президент говорил, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%.