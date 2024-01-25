«Известия» раскрыли странности пропажи 1,2 млн долларов с самолета, упавшего в Афганистане

«Известия»: самолет, рухнувший в Афганистане, изначально отклонился от маршрута

25 января 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Falcon 10, рухнувший в Афганистане, отклонился от маршрута по своей воле, что является странным, пишут «Известия» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Крушение Falcon 10 в горах Афганистана, из которого пропало 1,2 миллиона долларов, наполнено рядом странностей. Изначально самолет должен был лететь по другому маршруту. Также подозрительным является и тот факт, что именно пассажиры погибли в ходе крушения. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Самолет должен был лететь по курсу Таиланд — Индия — Узбекистан — Жуковский. Нахождение борта в Афганистане — это первая странность. Второй странностью стало то, что чета Евсюковых не выжила. Ведь при этом живыми остались члены экипажа и медики. Возможно, между Анатолием Евсюковым и экипажем произошел конфликт», — рассказал источник в беседе с журналистами «Известий». Все эти странности связанны пропажей 1,2 миллиона долларов с борта Falcon 10, уточнил он. Также спикер обозначил, что у погибших пассажиров при себе не было крупной суммы денег. Возможно, она могла принадлежать членом экипажа, добавил собеседник. Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту самолета находились шестеро человек, двое из них пассажиры — супруги Евсюковы. Именно они, по итогу, не выжили. Спустя несколько дней стало известно, что на борту была крупная сумма денег в размере 1,2 миллиона долларов. После крушения деньги пропали. Следственный комитет РФ отмечал, что причиной крушения могла стать поломка двигателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крушение Falcon 10 в горах Афганистана, из которого пропало 1,2 миллиона долларов, наполнено рядом странностей. Изначально самолет должен был лететь по другому маршруту. Также подозрительным является и тот факт, что именно пассажиры погибли в ходе крушения. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Самолет должен был лететь по курсу Таиланд — Индия — Узбекистан — Жуковский. Нахождение борта в Афганистане — это первая странность. Второй странностью стало то, что чета Евсюковых не выжила. Ведь при этом живыми остались члены экипажа и медики. Возможно, между Анатолием Евсюковым и экипажем произошел конфликт», — рассказал источник в беседе с журналистами «Известий». Все эти странности связанны пропажей 1,2 миллиона долларов с борта Falcon 10, уточнил он. Также спикер обозначил, что у погибших пассажиров при себе не было крупной суммы денег. Возможно, она могла принадлежать членом экипажа, добавил собеседник. Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту самолета находились шестеро человек, двое из них пассажиры — супруги Евсюковы. Именно они, по итогу, не выжили. Спустя несколько дней стало известно, что на борту была крупная сумма денег в размере 1,2 миллиона долларов. После крушения деньги пропали. Следственный комитет РФ отмечал, что причиной крушения могла стать поломка двигателей.