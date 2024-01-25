Глава Новотроицка озвучил число погибших при взрыве на фекальной станции

Глава Новотроицка подтвердил гибель двух человек из-за аварии на станции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снос дома, руины, реновация, разрушения
В ходе ЧС в Новотроицке погибли два человека, подтвердил Денис Меньшиков Фото:
новость из сюжета
Взрыв канализационно-насосной станции в Новотроицке 25 января

Глава Новотроицка (Оренбургская область) Денис Меньшиков подтвердил гибель двух человек в связи с аварией на канализационно-насосной станции. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня, в 12 часу дня (10:00 по мск), в Новотроицке произошла внештатная чрезвычайная ситуация. <…> К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек», — подтвердил Денис Меньшиков в своем канале. Он также добавил, что в ходе аварии на насосной станции пострадали пятеро человек. Они получили травмы средней тяжести.

По его словам, на месте происшествия работали 83 спасателя, также было задействовано около 28 единиц техники. Глава города подтвердил, что в настоящий момент все системы ЖКХ Новотроицка работают в штатном режиме.

В Новотроицке рухнуло здание насосной станции. Причиной происшествия послужил взрыв газового баллона во время ремонтных работ. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Новотроицка (Оренбургская область) Денис Меньшиков подтвердил гибель двух человек в связи с аварией на канализационно-насосной станции. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня, в 12 часу дня (10:00 по мск), в Новотроицке произошла внештатная чрезвычайная ситуация. <…> К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек», — подтвердил Денис Меньшиков в своем канале. Он также добавил, что в ходе аварии на насосной станции пострадали пятеро человек. Они получили травмы средней тяжести. По его словам, на месте происшествия работали 83 спасателя, также было задействовано около 28 единиц техники. Глава города подтвердил, что в настоящий момент все системы ЖКХ Новотроицка работают в штатном режиме. В Новотроицке рухнуло здание насосной станции. Причиной происшествия послужил взрыв газового баллона во время ремонтных работ. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...