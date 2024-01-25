Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее

26 января 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Министр финансов Йеллен назвала внешний долг США в 34 трлн долларов пугающим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава американского Минфина Джаннет Йеллен назвала пугающим внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов. Об этом она заявила на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом. Новость по теме На что влияет госдолг США, и почему он бьет очередной рекорд «Если говорить об абсолютной цифре госдолга в 34 трлн долларов, то это пугающая цифра», — сказала Йеллен. При этом министр добавила, что экономика США огромна, поэтому этот долг в полной мере управляем. По ее словам, президент страны Джо Байден знает, что работа далека от завершения. Госдолг США превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать катастрофического удара по экономике, отмечали в Белом доме.

Глава американского Минфина Джаннет Йеллен назвала пугающим внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов. Об этом она заявила на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом. «Если говорить об абсолютной цифре госдолга в 34 трлн долларов, то это пугающая цифра», — сказала Йеллен. При этом министр добавила, что экономика США огромна, поэтому этот долг в полной мере управляем. По ее словам, президент страны Джо Байден знает, что работа далека от завершения. Госдолг США превысил рекордную цифру — 34 триллиона долларов. С лета 2023 года его значение увеличилось на 2 триллиона долларов. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать катастрофического удара по экономике, отмечали в Белом доме.