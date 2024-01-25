В Госдуме разочаровались в законе о запрете на увольнение родителей-одиночек

В Госдуме разочаровались в эффективном осуществлении закона о запрете на увольнение родителей-одиночек, у которых есть ребенок в возрасте до 16 лет. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, этот возрастной порог нужно увеличить до 18 лет.
«В год семьи принимать такие половинчатые законы… Я разочарована», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Депутат отметила, что в России ребенок — это человек до 18 лет. Поэтому, по ее мнению, нужно подводить под главный закон все остальное законодательство.
Ранее сообщалось, что в третьем чтении Госдума приняла законопроект, запрещающий увольнять родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Отмечается, что соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс РФ. Кроме того, этот закон будет способствовать созданию реальных условий для исполнения родителями своих конституционных обязанностей по тому, чтобы их дети получили основное общее образование, пишет РАПСИ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.