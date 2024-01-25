В Госдуме разочаровались в законе о запрете на увольнение родителей-одиночек

Депутат Останина раскритиковала закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

26 января 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

По словам депутата ГД Останиной, в новом законе нужно прописать, что дети — это лица до 18 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме разочаровались в эффективном осуществлении закона о запрете на увольнение родителей-одиночек, у которых есть ребенок в возрасте до 16 лет. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, этот возрастной порог нужно увеличить до 18 лет. «В год семьи принимать такие половинчатые законы… Я разочарована», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Депутат отметила, что в России ребенок — это человек до 18 лет. Поэтому, по ее мнению, нужно подводить под главный закон все остальное законодательство. Ранее сообщалось, что в третьем чтении Госдума приняла законопроект, запрещающий увольнять родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Отмечается, что соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс РФ. Кроме того, этот закон будет способствовать созданию реальных условий для исполнения родителями своих конституционных обязанностей по тому, чтобы их дети получили основное общее образование, пишет РАПСИ.

В Госдуме разочаровались в эффективном осуществлении закона о запрете на увольнение родителей-одиночек, у которых есть ребенок в возрасте до 16 лет. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, этот возрастной порог нужно увеличить до 18 лет. «В год семьи принимать такие половинчатые законы… Я разочарована», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Депутат отметила, что в России ребенок — это человек до 18 лет. Поэтому, по ее мнению, нужно подводить под главный закон все остальное законодательство. Ранее сообщалось, что в третьем чтении Госдума приняла законопроект, запрещающий увольнять родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Отмечается, что соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс РФ. Кроме того, этот закон будет способствовать созданию реальных условий для исполнения родителями своих конституционных обязанностей по тому, чтобы их дети получили основное общее образование, пишет РАПСИ.