Госдума поддержала запрет на увольнение одиноких родителей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет.
«Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет. «Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года.