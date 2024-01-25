Госдума поддержала запрет на увольнение одиноких родителей

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Теперь по Трудовому кодексу РФ запрещается увольнять одиноких родителей детей до 16 лет Фото:

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет.

«Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет. «Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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