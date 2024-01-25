Общество Госдума поддержала запрет на увольнение одиноких родителей 25 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + Теперь по Трудовому кодексу РФ запрещается увольнять одиноких родителей детей до 16 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет. «Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает увольнение одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей до 16 лет. В трудовом кодексе РФ установят соответствующий запрет. «Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет», — отмечается на официальном сайте думы. Соответствующий указ опубликован на системе опубликования законодательной деятельности. В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям