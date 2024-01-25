Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернулись в Россию

26 января 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве. «Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково. Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.

Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве. «Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково. Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.