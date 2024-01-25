25 января 2024

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернулись в Россию

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Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву Фото:
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В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве.

«Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.

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Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве. «Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково. Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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