Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернулись в Россию

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву
Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве.
«Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.
Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.
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