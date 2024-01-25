Стало известно о предложении Ельцина включить Россию в НАТО

Ельцин предлагал вступить России в НАТО при расширении

26 января 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Борис Ельцин предложил Биллу Клинтону создать картель Фото: Владимир Родионов/РИА Новости В 1994 году бывший президент России Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО, Москва должна первой присоединиться к альянсу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Биллом Клинтоном, следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США. «Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны», — приводятся слова Ельцина в документах . Он отметил, что такой шаг будет способствовать усилению международной безопасности. По мнению Ельцина, вслед за Москвой должны были присоединиться европейские страны. Ответ Клинтона в документах описывают как «очень сдержанный». В нем отражается тема величия России, однако не оценивается идея Ельцина. При этом американский лидер говорит о том, что в случае сохранения отношений между странами, их ждет уникальная возможность. В 2022 году президент РФ Владимир Путин рассказал, как спрашивал Клинтона о том, как штаты отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По его словам, реакция на вопрос была весьма сдержанной. При этом, по мнению Путина, реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса.

В 1994 году бывший президент России Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО, Москва должна первой присоединиться к альянсу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Биллом Клинтоном, следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США. «Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны», — приводятся слова Ельцина в документах. Он отметил, что такой шаг будет способствовать усилению международной безопасности. По мнению Ельцина, вслед за Москвой должны были присоединиться европейские страны. Ответ Клинтона в документах описывают как «очень сдержанный». В нем отражается тема величия России, однако не оценивается идея Ельцина. При этом американский лидер говорит о том, что в случае сохранения отношений между странами, их ждет уникальная возможность. В 2022 году президент РФ Владимир Путин рассказал, как спрашивал Клинтона о том, как штаты отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По его словам, реакция на вопрос была весьма сдержанной. При этом, по мнению Путина, реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса.