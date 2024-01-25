25 января 2024

Стало известно о предложении Ельцина включить Россию в НАТО

Ельцин предлагал вступить России в НАТО при расширении
© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Ельцин предложил Биллу Клинтону создать картель Фото:

В 1994 году бывший президент России Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО, Москва должна первой присоединиться к альянсу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Биллом Клинтоном, следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны», — приводятся слова Ельцина в документах. Он отметил, что такой шаг будет способствовать усилению международной безопасности. По мнению Ельцина, вслед за Москвой должны были присоединиться европейские страны.

Ответ Клинтона в документах описывают как «очень сдержанный». В нем отражается тема величия России, однако не оценивается идея Ельцина. При этом американский лидер говорит о том, что в случае сохранения отношений между странами, их ждет уникальная возможность.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин рассказал, как спрашивал Клинтона о том, как штаты отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По его словам, реакция на вопрос была весьма сдержанной. При этом, по мнению Путина, реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса.

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В 1994 году бывший президент России Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО, Москва должна первой присоединиться к альянсу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Биллом Клинтоном, следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США. «Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны», — приводятся слова Ельцина в документах. Он отметил, что такой шаг будет способствовать усилению международной безопасности. По мнению Ельцина, вслед за Москвой должны были присоединиться европейские страны. Ответ Клинтона в документах описывают как «очень сдержанный». В нем отражается тема величия России, однако не оценивается идея Ельцина. При этом американский лидер говорит о том, что в случае сохранения отношений между странами, их ждет уникальная возможность. В 2022 году президент РФ Владимир Путин рассказал, как спрашивал Клинтона о том, как штаты отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По его словам, реакция на вопрос была весьма сдержанной. При этом, по мнению Путина, реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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