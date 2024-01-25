25 января 2024

В Тюмени спасли младенца, который родился по пути в роддом

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Экстренные роды стали первыми в практике бригады медиков Фото:

Бригада скорой медицинской помощи спасла младенца, который родился в машине по пути в роддом и не дышал. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«Фельдшерская бригада спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет в машине скорой медицинской помощи. Ребенок не дышал после родов, причина опасного состояния — тугое тройное обвитие пуповины вокруг шеи», — сообщают в ведомстве.

Роды начались по пути в роддом, на Червишевском мосту. Ребенок закричал не сразу, но после вмешательства врачей малышку удалось спасти. Девочка родилась весом 2 900 кг и ростом 51 см.

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Бригада скорой медицинской помощи спасла младенца, который родился в машине по пути в роддом и не дышал. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «Фельдшерская бригада спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет в машине скорой медицинской помощи. Ребенок не дышал после родов, причина опасного состояния — тугое тройное обвитие пуповины вокруг шеи», — сообщают в ведомстве. Роды начались по пути в роддом, на Червишевском мосту. Ребенок закричал не сразу, но после вмешательства врачей малышку удалось спасти. Девочка родилась весом 2 900 кг и ростом 51 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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