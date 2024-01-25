В Тюмени спасли младенца, который родился по пути в роддом

Экстренные роды стали первыми в практике бригады медиков
Бригада скорой медицинской помощи спасла младенца, который родился в машине по пути в роддом и не дышал. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
«Фельдшерская бригада спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет в машине скорой медицинской помощи. Ребенок не дышал после родов, причина опасного состояния — тугое тройное обвитие пуповины вокруг шеи», — сообщают в ведомстве.
Роды начались по пути в роддом, на Червишевском мосту. Ребенок закричал не сразу, но после вмешательства врачей малышку удалось спасти. Девочка родилась весом 2 900 кг и ростом 51 см.
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