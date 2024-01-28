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Пермячка через суд добилась досрочной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд постановил назначить истцу страховую пенсию по старости Фото:

Жительница Перми подала в суд на Пенсионный фонд России из-за отказа в назначении досрочной пенсии. В суде пермячка смогла доказать, что в ее стаж незаконно не включили несколько лет работы, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города.

«Суд решил: признать незаконными решения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. На отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю возложить обязанность назначить истцу страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Суд постановил назначить пенсию с июля 2022 года и возместить невыплаченные с того времени пособия.

Пермячка смогла добиться включения в ее трудовой стаж работу бухгалтером на пермском предприятии в периоды в 1992 и с 1995 по 1997 года. Суд не принял доводы фонда о том, что женщина не платила страховые взносы в эти года, в связи с чем эти периоды не стали включать в стаж.

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Жительница Перми подала в суд на Пенсионный фонд России из-за отказа в назначении досрочной пенсии. В суде пермячка смогла доказать, что в ее стаж незаконно не включили несколько лет работы, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Суд решил: признать незаконными решения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. На отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю возложить обязанность назначить истцу страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Суд постановил назначить пенсию с июля 2022 года и возместить невыплаченные с того времени пособия. Пермячка смогла добиться включения в ее трудовой стаж работу бухгалтером на пермском предприятии в периоды в 1992 и с 1995 по 1997 года. Суд не принял доводы фонда о том, что женщина не платила страховые взносы в эти года, в связи с чем эти периоды не стали включать в стаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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