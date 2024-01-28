Пермячка через суд добилась досрочной пенсии

29 января 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд постановил назначить истцу страховую пенсию по старости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми подала в суд на Пенсионный фонд России из-за отказа в назначении досрочной пенсии. В суде пермячка смогла доказать, что в ее стаж незаконно не включили несколько лет работы, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Суд решил: признать незаконными решения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. На отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю возложить обязанность назначить истцу страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Суд постановил назначить пенсию с июля 2022 года и возместить невыплаченные с того времени пособия. Пермячка смогла добиться включения в ее трудовой стаж работу бухгалтером на пермском предприятии в периоды в 1992 и с 1995 по 1997 года. Суд не принял доводы фонда о том, что женщина не платила страховые взносы в эти года, в связи с чем эти периоды не стали включать в стаж.

Жительница Перми подала в суд на Пенсионный фонд России из-за отказа в назначении досрочной пенсии. В суде пермячка смогла доказать, что в ее стаж незаконно не включили несколько лет работы, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Суд решил: признать незаконными решения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. На отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю возложить обязанность назначить истцу страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Суд постановил назначить пенсию с июля 2022 года и возместить невыплаченные с того времени пособия. Пермячка смогла добиться включения в ее трудовой стаж работу бухгалтером на пермском предприятии в периоды в 1992 и с 1995 по 1997 года. Суд не принял доводы фонда о том, что женщина не платила страховые взносы в эти года, в связи с чем эти периоды не стали включать в стаж.