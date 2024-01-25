В Екатеринбург прилетел главный гаишник России

В Екатеринбург с рабочими визитом прилетел глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур.
По данным другого собеседника, Черников находится в зале коллегии свердловского главка. «Сегодня здесь будут подводить итоги года. Черников примет участие в мероприятии вместе с шефом ГУ МВД Свердловской области Александром Мешковым», — пояснил инсайдер URA.RU. Ожидается, что Черников также пройдется по отчетам по конкретным делам.
О визите Черникова URA.RU сообщило 10 января. Тогда в пресс-центр МВД РФ был отправлен запрос. Ответ на него до сих пор не поступил.
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