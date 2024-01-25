Общество В Екатеринбург прилетел главный гаишник России В Екатеринбург прилетел глава ГИБДД РФ Черников 26 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Михаил Черников прилетел в столицу Урала еще 25 января (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург с рабочими визитом прилетел глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур. По данным другого собеседника, Черников находится в зале коллегии свердловского главка. «Сегодня здесь будут подводить итоги года. Черников примет участие в мероприятии вместе с шефом ГУ МВД Свердловской области Александром Мешковым», — пояснил инсайдер URA.RU. Ожидается, что Черников также пройдется по отчетам по конкретным делам. О визите Черникова URA.RU сообщило 10 января. Тогда в пресс-центр МВД РФ был отправлен запрос. Ответ на него до сих пор не поступил. В Екатеринбург с рабочими визитом прилетел глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур. По данным другого собеседника, Черников находится в зале коллегии свердловского главка. «Сегодня здесь будут подводить итоги года. Черников примет участие в мероприятии вместе с шефом ГУ МВД Свердловской области Александром Мешковым», — пояснил инсайдер URA.RU. Ожидается, что Черников также пройдется по отчетам по конкретным делам. О визите Черникова URA.RU сообщило 10 января. Тогда в пресс-центр МВД РФ был отправлен запрос. Ответ на него до сих пор не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям