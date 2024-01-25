25 января 2024

В Екатеринбург прилетел главный гаишник России

В Екатеринбург прилетел глава ГИБДД РФ Черников
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, куйвашев евгений, черников михаил
Михаил Черников прилетел в столицу Урала еще 25 января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург с рабочими визитом прилетел глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур.

По данным другого собеседника, Черников находится в зале коллегии свердловского главка. «Сегодня здесь будут подводить итоги года. Черников примет участие в мероприятии вместе с шефом ГУ МВД Свердловской области Александром Мешковым», — пояснил инсайдер URA.RU. Ожидается, что Черников также пройдется по отчетам по конкретным делам.

О визите Черникова URA.RU сообщило 10 января. Тогда в пресс-центр МВД РФ был отправлен запрос. Ответ на него до сих пор не поступил.

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В Екатеринбург с рабочими визитом прилетел глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур. По данным другого собеседника, Черников находится в зале коллегии свердловского главка. «Сегодня здесь будут подводить итоги года. Черников примет участие в мероприятии вместе с шефом ГУ МВД Свердловской области Александром Мешковым», — пояснил инсайдер URA.RU. Ожидается, что Черников также пройдется по отчетам по конкретным делам. О визите Черникова URA.RU сообщило 10 января. Тогда в пресс-центр МВД РФ был отправлен запрос. Ответ на него до сих пор не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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