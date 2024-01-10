В Екатеринбург прилетит главный гаишник России

В Екатеринбурге ждут начальника ГУОБДД МВД России Черникова

10 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Цели визита Михаила Черникова пока не называются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ждут приезда начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, визит статусного силовика запланирован на конец января. Цель поездки неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. О визите Черникова в столицу Урала ранее сообщало Е1.RU. По данным издания, статусный силовик будет в Екатеринбурге 26 января. В конце октября 2023 года в Екатеринбург должен был прилететь глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ожидалось, что он будет обсуждать в свердловском главке проблемы кадрового дефицита силовиков. Но в последний момент он отменил визит, отправив вместо себя заместителя по тылу Виталия Шулика. Тот открыл в Екатеринбурге проблемный долгострой для полицейских на Крауля, 93.

В Екатеринбурге ждут приезда начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, визит статусного силовика запланирован на конец января. Цель поездки неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. О визите Черникова в столицу Урала ранее сообщало Е1.RU. По данным издания, статусный силовик будет в Екатеринбурге 26 января. В конце октября 2023 года в Екатеринбург должен был прилететь глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ожидалось, что он будет обсуждать в свердловском главке проблемы кадрового дефицита силовиков. Но в последний момент он отменил визит, отправив вместо себя заместителя по тылу Виталия Шулика. Тот открыл в Екатеринбурге проблемный долгострой для полицейских на Крауля, 93.