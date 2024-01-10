В Екатеринбург прилетит главный гаишник России

В Екатеринбурге ждут начальника ГУОБДД МВД России Черникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, черников михаил
Цели визита Михаила Черникова пока не называются Фото:

В Екатеринбурге ждут приезда начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, визит статусного силовика запланирован на конец января. Цель поездки неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается.

О визите Черникова в столицу Урала ранее сообщало Е1.RU. По данным издания, статусный силовик будет в Екатеринбурге 26 января.

В конце октября 2023 года в Екатеринбург должен был прилететь глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ожидалось, что он будет обсуждать в свердловском главке проблемы кадрового дефицита силовиков. Но в последний момент он отменил визит, отправив вместо себя заместителя по тылу Виталия Шулика. Тот открыл в Екатеринбурге проблемный долгострой для полицейских на Крауля, 93.

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В Екатеринбурге ждут приезда начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, визит статусного силовика запланирован на конец января. Цель поездки неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. О визите Черникова в столицу Урала ранее сообщало Е1.RU. По данным издания, статусный силовик будет в Екатеринбурге 26 января. В конце октября 2023 года в Екатеринбург должен был прилететь глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ожидалось, что он будет обсуждать в свердловском главке проблемы кадрового дефицита силовиков. Но в последний момент он отменил визит, отправив вместо себя заместителя по тылу Виталия Шулика. Тот открыл в Екатеринбурге проблемный долгострой для полицейских на Крауля, 93.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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