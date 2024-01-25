В Челябинске неизвестные расстреляли боксера-тяжеловеса Стоцкого

26 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Боксер Андрей Стоцкий находится под наблюдением медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске неизвестные расстреляли из травматического пистолета боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого. Спортсмена доставили в больницу №9. Как сообщили URA.RU в медучреждении, сейчас Стоцкий находится под наблюдением. «Пострадавший с ранениями обратился в травмпункт ГКБ №9 самостоятельно. Получил всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в больнице. Там отметили, что боксеру обработали раны, извлекли одну резиновую пулю. В настоящее время он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там сообщили, что уточнят информацию по инциденту. Агентство направило запрос в федерацию бокса Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало. Стоцкий выступает в тяжелом весе. В 2021 году он выиграл чемпионат России и присоединился к сборной страны. Крайний свой бой он провел в июне прошлого года. Тогда в шестираундовом поединке он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

В Челябинске неизвестные расстреляли из травматического пистолета боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого. Спортсмена доставили в больницу №9. Как сообщили URA.RU в медучреждении, сейчас Стоцкий находится под наблюдением. «Пострадавший с ранениями обратился в травмпункт ГКБ №9 самостоятельно. Получил всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в больнице. Там отметили, что боксеру обработали раны, извлекли одну резиновую пулю. В настоящее время он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там сообщили, что уточнят информацию по инциденту. Агентство направило запрос в федерацию бокса Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало. Стоцкий выступает в тяжелом весе. В 2021 году он выиграл чемпионат России и присоединился к сборной страны. Крайний свой бой он провел в июне прошлого года. Тогда в шестираундовом поединке он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.