25 января 2024

В Челябинске неизвестные расстреляли боксера-тяжеловеса Стоцкого

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Боксер Андрей Стоцкий находится под наблюдением медиков Фото:

В Челябинске неизвестные расстреляли из травматического пистолета боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого. Спортсмена доставили в больницу №9. Как сообщили URA.RU в медучреждении, сейчас Стоцкий находится под наблюдением.

«Пострадавший с ранениями обратился в травмпункт ГКБ №9 самостоятельно. Получил всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в больнице.

Там отметили, что боксеру обработали раны, извлекли одну резиновую пулю. В настоящее время он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там сообщили, что уточнят информацию по инциденту. Агентство направило запрос в федерацию бокса Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.

Стоцкий выступает в тяжелом весе. В 2021 году он выиграл чемпионат России и присоединился к сборной страны. Крайний свой бой он провел в июне прошлого года. Тогда в шестираундовом поединке он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

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В Челябинске неизвестные расстреляли из травматического пистолета боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого. Спортсмена доставили в больницу №9. Как сообщили URA.RU в медучреждении, сейчас Стоцкий находится под наблюдением. «Пострадавший с ранениями обратился в травмпункт ГКБ №9 самостоятельно. Получил всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили URA.RU в больнице. Там отметили, что боксеру обработали раны, извлекли одну резиновую пулю. В настоящее время он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Челябинска. Там сообщили, что уточнят информацию по инциденту. Агентство направило запрос в федерацию бокса Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало. Стоцкий выступает в тяжелом весе. В 2021 году он выиграл чемпионат России и присоединился к сборной страны. Крайний свой бой он провел в июне прошлого года. Тогда в шестираундовом поединке он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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