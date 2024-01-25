В ХМАО открылся уникальный центр отбора контрактников. Фото

26 января 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске начал работу Центр патриотов России Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU В Ханты-Мансийске начал работу Центр патриотов России. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией, передает журналист URA.RU, присутствовавший на открытии. «На въезде в Ханты-Мансийск открылся Центр патриотов России — новый пункт отбора контрактников. Потенциальные рекруты смогут пройти весь путь отбора, связанный с заключением контракта, в режиме „одного окна“», — сообщает корреспондент. На открытии присутствовали полпред в УрФО Владимир Якушев, спикер Народного Совета ДНР Артем Жога, главнокомандующий ЦВО Дмитрий Глушенков и губернатор Югры Наталья Комарова. Правительство Югры разработало проект центра, основываясь на реальном опыте кандидатов. Специалисты два месяца вместе с рекрутами проходили весь маршрут отбора и подачи документов и осмотра ВВК. После этого в округе разработали единый стандарт пути кандидата, который был закреплен во всех муниципалитетах. В центре есть все необходимое для работы служб пункта отбора. Кроме подачи заявления, прохождения комиссии, заключения контракта и получения «рюкзака мобилизованного» с амуницией, потенциальные контрактники смогут получить зарплатную карту, сделать фото на документы, решить вопросы с судебными приставами. Все нормативные требования, установленные Министерством обороны РФ, учтены до мельчайших деталей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске начал работу Центр патриотов России. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией, передает журналист URA.RU, присутствовавший на открытии. «На въезде в Ханты-Мансийск открылся Центр патриотов России — новый пункт отбора контрактников. Потенциальные рекруты смогут пройти весь путь отбора, связанный с заключением контракта, в режиме „одного окна“», — сообщает корреспондент. На открытии присутствовали полпред в УрФО Владимир Якушев, спикер Народного Совета ДНР Артем Жога, главнокомандующий ЦВО Дмитрий Глушенков и губернатор Югры Наталья Комарова. Правительство Югры разработало проект центра, основываясь на реальном опыте кандидатов. Специалисты два месяца вместе с рекрутами проходили весь маршрут отбора и подачи документов и осмотра ВВК. После этого в округе разработали единый стандарт пути кандидата, который был закреплен во всех муниципалитетах. В центре есть все необходимое для работы служб пункта отбора. Кроме подачи заявления, прохождения комиссии, заключения контракта и получения «рюкзака мобилизованного» с амуницией, потенциальные контрактники смогут получить зарплатную карту, сделать фото на документы, решить вопросы с судебными приставами. Все нормативные требования, установленные Министерством обороны РФ, учтены до мельчайших деталей.