Суд Пхукета приговорил участников группы «Би-2» к штрафу в размере 190 долларов

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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Каждый участник группы выплатит по 95 долларов штрафа Фото:

В Пхукете суд приговорил музыкантов российской рок-группы «Би-2» к штрафу в 190 долларов. То есть с каждого участника будет взиматься по 95 долларов.

«Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы „Би-2“ к штрафу в размере 95 долларов», — передает РИА Новости. Отмечается, что штраф будет взят с каждого участника группы.

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В Пхукете суд приговорил музыкантов российской рок-группы «Би-2» к штрафу в 190 долларов. То есть с каждого участника будет взиматься по 95 долларов. «Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы „Би-2“ к штрафу в размере 95 долларов», — передает РИА Новости. Отмечается, что штраф будет взят с каждого участника группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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