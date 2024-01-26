Суд Пхукета приговорил участников группы «Би-2» к штрафу в размере 190 долларов

Каждый участник группы выплатит по 95 долларов штрафа
В Пхукете суд приговорил музыкантов российской рок-группы «Би-2» к штрафу в 190 долларов. То есть с каждого участника будет взиматься по 95 долларов.
«Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы „Би-2“ к штрафу в размере 95 долларов», — передает РИА Новости. Отмечается, что штраф будет взят с каждого участника группы.
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