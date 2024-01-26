Жители недружественных стран смогут проголосовать за Путина на выборах в 2024 году

Захарова: Россия откроет избирательные участки по всему миру
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Избирательные участки, где желающие смогут проголосовать за Владимира Путина (на фото), будут открыты и за границей, уточнила Мария Захарова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия откроет избирательные участки для проведения президентских выборов во всех странах, где есть российские консульства. Это касается и недружественных стран. Таким образом жители по всему миру смогут проголосовать за кандидатов в президенты РФ, в том числе и за Владимира Путина. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия откроет избирательные участки на выборах президента во всех странах. Это касается тех государств, где есть дипмиссии и консульства, в том числе из недружественных стран», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Он транслируется в telegram-канале представителя министерства.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. В этом году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в их странах. ЦИК РФ направит приглашения зарубежным наблюдателем в более ста стран, передает РАПСИ.

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Россия откроет избирательные участки для проведения президентских выборов во всех странах, где есть российские консульства. Это касается и недружественных стран. Таким образом жители по всему миру смогут проголосовать за кандидатов в президенты РФ, в том числе и за Владимира Путина. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия откроет избирательные участки на выборах президента во всех странах. Это касается тех государств, где есть дипмиссии и консульства, в том числе из недружественных стран», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Он транслируется в telegram-канале представителя министерства. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. В этом году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в их странах. ЦИК РФ направит приглашения зарубежным наблюдателем в более ста стран, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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