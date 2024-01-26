Жители недружественных стран смогут проголосовать за Путина на выборах в 2024 году

Россия откроет избирательные участки для проведения президентских выборов во всех странах, где есть российские консульства. Это касается и недружественных стран. Таким образом жители по всему миру смогут проголосовать за кандидатов в президенты РФ, в том числе и за Владимира Путина. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия откроет избирательные участки на выборах президента во всех странах. Это касается тех государств, где есть дипмиссии и консульства, в том числе из недружественных стран», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Он транслируется в telegram-канале представителя министерства.
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. В этом году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в их странах. ЦИК РФ направит приглашения зарубежным наблюдателем в более ста стран, передает РАПСИ.
Россия откроет избирательные участки для проведения президентских выборов во всех странах, где есть российские консульства. Это касается и недружественных стран. Таким образом жители по всему миру смогут проголосовать за кандидатов в президенты РФ, в том числе и за Владимира Путина. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия откроет избирательные участки на выборах президента во всех странах. Это касается тех государств, где есть дипмиссии и консульства, в том числе из недружественных стран», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Он транслируется в telegram-канале представителя министерства. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. В этом году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в их странах. ЦИК РФ направит приглашения зарубежным наблюдателем в более ста стран, передает РАПСИ.