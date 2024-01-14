РБК: половина жителей планеты придут на выборы в 2024 году

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Более 60 стран проведут выборы в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В 2024 году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах. Это связано с тем, что в более чем 60 странах мира ожидаются соответствующие кампании. Об этом сообщает РБК.

«В 2024 году на выборы могут прийти больше половины жителей планеты. Президентские и парламентские кампании ожидаются более чем в 60 странах и территориях, включая Россию, США, Тайвань и Индию», — передают авторы агентства. Журналисты посчитали, что в этом году в 15 странах пройдут президентские выборы, а парламентские — в 27-ми. В 22 странах же ожидаются и те и другие. В общей сложности выборы пройдут в 60 странах, что предполагает участие в голосовании более, чем половины жителей Земли.

В марте этого года в России пройдут президентские выборы. В США выборы президента намечены на сентябрь. На Тайване уже сейчас проходят выборы. Согласно Конституции Украины, в стране так же должны были пройти выборы президента, но в конце 2023 года президент Владимир Зеленский отказался от их проведения.

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В 2024 году большинство жителей планеты намерены голосовать на президентских и парламентских выборах. Это связано с тем, что в более чем 60 странах мира ожидаются соответствующие кампании. Об этом сообщает РБК. «В 2024 году на выборы могут прийти больше половины жителей планеты. Президентские и парламентские кампании ожидаются более чем в 60 странах и территориях, включая Россию, США, Тайвань и Индию», — передают авторы агентства. Журналисты посчитали, что в этом году в 15 странах пройдут президентские выборы, а парламентские — в 27-ми. В 22 странах же ожидаются и те и другие. В общей сложности выборы пройдут в 60 странах, что предполагает участие в голосовании более, чем половины жителей Земли. В марте этого года в России пройдут президентские выборы. В США выборы президента намечены на сентябрь. На Тайване уже сейчас проходят выборы. Согласно Конституции Украины, в стране так же должны были пройти выборы президента, но в конце 2023 года президент Владимир Зеленский отказался от их проведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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