Путин анонсировал закладку ледокола «Сталинград» в 2025 году

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, маяк, арктика, ледокол
В 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград», сказал Владимир Путин Фото:

В России в 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге.

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол, назовем его „Сталинград“», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на сайте «Смотрим».

Путин принял участие в церемонии закладки ледокола 26 января. Во время мероприятия он дал добро на строительство атомного ледокола «Ленинград». На церемонию также пришли глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также директор Росатома Алексей Лихачев.

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В России в 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге. «В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол, назовем его „Сталинград“», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на сайте «Смотрим». Путин принял участие в церемонии закладки ледокола 26 января. Во время мероприятия он дал добро на строительство атомного ледокола «Ленинград». На церемонию также пришли глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также директор Росатома Алексей Лихачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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