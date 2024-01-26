Путин анонсировал закладку ледокола «Сталинград» в 2025 году

В России в 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге.
«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол, назовем его „Сталинград“», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на сайте «Смотрим».
Путин принял участие в церемонии закладки ледокола 26 января. Во время мероприятия он дал добро на строительство атомного ледокола «Ленинград». На церемонию также пришли глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также директор Росатома Алексей Лихачев.
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