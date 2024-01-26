Политика Власть Путин анонсировал закладку ледокола «Сталинград» в 2025 году 26 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 + В 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград», сказал Владимир Путин Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В России в 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге. «В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол, назовем его „Сталинград“», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на сайте «Смотрим». Путин принял участие в церемонии закладки ледокола 26 января. Во время мероприятия он дал добро на строительство атомного ледокола «Ленинград». На церемонию также пришли глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также директор Росатома Алексей Лихачев. В России в 2025 году стартует строительство ледокола «Сталинград». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в Петербурге. «В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол, назовем его „Сталинград“», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на сайте «Смотрим». Путин принял участие в церемонии закладки ледокола 26 января. Во время мероприятия он дал добро на строительство атомного ледокола «Ленинград». На церемонию также пришли глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также директор Росатома Алексей Лихачев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям