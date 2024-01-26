ЦИК сообщила о завершении проверки подписных листов, представленных Путиным

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Центризбирком проверил подписные листы, предоставленные Владимиром Путиным Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о завершении проверки подписных листов в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«ЦИК завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным», — заявил Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости. Замглавы центризбиркома уточнил, что повестка о регистрации Путина пока не сформирована.

Ранее сообщалось, что штаб самовыдвиженца Путина передал ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Уточняется, что за кандидата оставили в 10 раз больше подписей, чем планировалось.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о завершении проверки подписных листов в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «ЦИК завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным», — заявил Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости. Замглавы центризбиркома уточнил, что повестка о регистрации Путина пока не сформирована. Ранее сообщалось, что штаб самовыдвиженца Путина передал ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Уточняется, что за кандидата оставили в 10 раз больше подписей, чем планировалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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