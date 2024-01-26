Политика Выборы ЦИК сообщила о завершении проверки подписных листов, представленных Путиным 26 января 2024 в 20:21 Размер текста - 17 + Центризбирком проверил подписные листы, предоставленные Владимиром Путиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о завершении проверки подписных листов в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «ЦИК завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным», — заявил Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости. Замглавы центризбиркома уточнил, что повестка о регистрации Путина пока не сформирована. Ранее сообщалось, что штаб самовыдвиженца Путина передал ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Уточняется, что за кандидата оставили в 10 раз больше подписей, чем планировалось. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о завершении проверки подписных листов в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «ЦИК завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным», — заявил Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости. Замглавы центризбиркома уточнил, что повестка о регистрации Путина пока не сформирована. Ранее сообщалось, что штаб самовыдвиженца Путина передал ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Уточняется, что за кандидата оставили в 10 раз больше подписей, чем планировалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям