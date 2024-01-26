ЦИК сообщила о завершении проверки подписных листов, представленных Путиным

Центризбирком проверил подписные листы, предоставленные Владимиром Путиным
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о завершении проверки подписных листов в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«ЦИК завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным», — заявил Николай Булаев. Его слова приводит РИА Новости. Замглавы центризбиркома уточнил, что повестка о регистрации Путина пока не сформирована.
Ранее сообщалось, что штаб самовыдвиженца Путина передал ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Уточняется, что за кандидата оставили в 10 раз больше подписей, чем планировалось.
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