Путин раскрыл, у кого есть шансы войти в новый кадровый резерв

Путин встретился со студентами-участниками СВО — новым кадровым резервом

26 января 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Студенты, которые прошли через СВО, имеют все шансы войти в новый кадровый резерв, о формировании которого на днях заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студенты, прошедшие через военную спецоперацию, имеют все шансы войти в новый кадровый резерв и в будущем стать политической элитой страны. Таким мнением с URA.RU поделился старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со студентами — участниками СВО. «Студенты — участники СВО, наряду с другими участниками спецоперации, становятся частью кадрового резерва для органов власти в России. По крайней мере, те из них, кто изъявит такое желание и готовность к такой работе», — отметил Зудин. По его мнению, эти студенты, но уже ветераны СВО, уже сегодня играют важную роль. Используя свой практический опыт боевых действий, контактов с противником, они «могут стать источником позитивного влияния в студенческих коллективах». «Не все молодые люди до конца понимают истоки конфликта на Украине, причины начала СВО, проблемы современной геополитической ситуации. И здесь студенты, прошедшие через боевые действия в зоне СВО, могут стать хорошими проводниками информации о том, почему это произошло, и разъяснять причины этих событий», — убежден политолог. Разговор Владимира Путина со студентами-ветеранами СВО получился по-настоящему мужским Фото: kremlin.ru / Алексей Даничев, РИА «Новости» Встреча президента Путина со студентами, участниками спецоперации, прошла 26 января в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Приветствуя своих собеседников, Путин заметил, что это «необычный контингент». «Люди, которые в большинстве своем добровольно, хотя есть и мобилизованные, решили направиться в зону боевых действий. Многие не воспользовались возможностью продолжить учебу, а прервали ее, чтобы послужить Родине в особо тяжелых условиях», — сказал он. Президент поблагодарил их за решение пойти на фронт. По его словам, каждый из сидящих за столом наверняка осознал, что вернулся «другим человеком». «Потому что одно дело — смотреть в интернете, другое — оказаться в окопах, где падают снаряды, где мины, где беспилотники, как мухи летают, где холодно и опасно, — отметил Путин. — Это совсем другая история. Это не может не влиять на человека, на его мировосприятие». Глядя на тех, кто после участия в боевых действиях вернулись в студенческие аудитории, Путин дал понять всем, сомневавшимся в современной молодежи, что поколение не было потеряно. Как и их предки, эти молодые мужчины «подставили плечо в трудный для Родины момент». И в целом, российское студенчество проявило себя ответственно, отметил Путин. По его словам, молодые люди уже сдали 19 тонн крови для бойцов, многие стали волонтерами и занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов на фронт. Студенты-ветераны доказали, что они не из робкого десятка — после вопросов и предложений некоторых из них Путину пришлось серьезно задуматься. Например, над ситуацией с кредитными каникулами, когда, вернувшись с фронта, участник СВО узнает, что, несмотря на паузу по выплатам, банк продолжал начислять проценты по кредиту. Или над вопросом строительства стадиона для студентов Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича: Путин в процессе разговора нашел решение — объект будет построен за счет средств самого вуза, регионального и федерального бюджета — основная часть. «Я поговорю с Минфином, мы найдем эти средства», — пообещал Путин. Новость по теме Путин подарил президентские часы участнику СВО На днях президент Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва для государственной гражданской службы. В нем будут кандидаты не только на руководящие должности в органах региональной и федеральной власти, но и в госкомпаниях. Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства, в этот резерв наверняка войдут и участники СВО, которые захотят связать свою карьеру с госслужбой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты, прошедшие через военную спецоперацию, имеют все шансы войти в новый кадровый резерв и в будущем стать политической элитой страны. Таким мнением с URA.RU поделился старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со студентами — участниками СВО. «Студенты — участники СВО, наряду с другими участниками спецоперации, становятся частью кадрового резерва для органов власти в России. По крайней мере, те из них, кто изъявит такое желание и готовность к такой работе», — отметил Зудин. По его мнению, эти студенты, но уже ветераны СВО, уже сегодня играют важную роль. Используя свой практический опыт боевых действий, контактов с противником, они «могут стать источником позитивного влияния в студенческих коллективах». «Не все молодые люди до конца понимают истоки конфликта на Украине, причины начала СВО, проблемы современной геополитической ситуации. И здесь студенты, прошедшие через боевые действия в зоне СВО, могут стать хорошими проводниками информации о том, почему это произошло, и разъяснять причины этих событий», — убежден политолог. Встреча президента Путина со студентами, участниками спецоперации, прошла 26 января в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Приветствуя своих собеседников, Путин заметил, что это «необычный контингент». «Люди, которые в большинстве своем добровольно, хотя есть и мобилизованные, решили направиться в зону боевых действий. Многие не воспользовались возможностью продолжить учебу, а прервали ее, чтобы послужить Родине в особо тяжелых условиях», — сказал он. Президент поблагодарил их за решение пойти на фронт. По его словам, каждый из сидящих за столом наверняка осознал, что вернулся «другим человеком». «Потому что одно дело — смотреть в интернете, другое — оказаться в окопах, где падают снаряды, где мины, где беспилотники, как мухи летают, где холодно и опасно, — отметил Путин. — Это совсем другая история. Это не может не влиять на человека, на его мировосприятие». Глядя на тех, кто после участия в боевых действиях вернулись в студенческие аудитории, Путин дал понять всем, сомневавшимся в современной молодежи, что поколение не было потеряно. Как и их предки, эти молодые мужчины «подставили плечо в трудный для Родины момент». И в целом, российское студенчество проявило себя ответственно, отметил Путин. По его словам, молодые люди уже сдали 19 тонн крови для бойцов, многие стали волонтерами и занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов на фронт. Студенты-ветераны доказали, что они не из робкого десятка — после вопросов и предложений некоторых из них Путину пришлось серьезно задуматься. Например, над ситуацией с кредитными каникулами, когда, вернувшись с фронта, участник СВО узнает, что, несмотря на паузу по выплатам, банк продолжал начислять проценты по кредиту. Или над вопросом строительства стадиона для студентов Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича: Путин в процессе разговора нашел решение — объект будет построен за счет средств самого вуза, регионального и федерального бюджета — основная часть. «Я поговорю с Минфином, мы найдем эти средства», — пообещал Путин. На днях президент Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва для государственной гражданской службы. В нем будут кандидаты не только на руководящие должности в органах региональной и федеральной власти, но и в госкомпаниях. Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства, в этот резерв наверняка войдут и участники СВО, которые захотят связать свою карьеру с госслужбой.