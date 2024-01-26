Путин подарил президентские часы участнику СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин вручил участнику СВО подарок на день рождения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин вручил участнику спецоперации часы на день рождения. Такой подарок юноше глава государства сделал во время встречи со студентами-участниками СВО.

«Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина — студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы», — передает РИА Новости. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это были «подарочные президентские часы».

Во время Путин сделал ряд заявлений, касающихся участников СВО. Так, он пообещал, что проработает вопрос освобождения семей бойцов спецоперации от уплаты имущественного налога. Также глава государства сказал, что сделает все, чтобы участники СВО оставались востребованными после конфликта с Украиной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин вручил участнику спецоперации часы на день рождения. Такой подарок юноше глава государства сделал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина — студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы», — передает РИА Новости. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это были «подарочные президентские часы». Во время Путин сделал ряд заявлений, касающихся участников СВО. Так, он пообещал, что проработает вопрос освобождения семей бойцов спецоперации от уплаты имущественного налога. Также глава государства сказал, что сделает все, чтобы участники СВО оставались востребованными после конфликта с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...