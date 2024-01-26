Путин подарил президентские часы участнику СВО

26 января 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вручил участнику СВО подарок на день рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин вручил участнику спецоперации часы на день рождения. Такой подарок юноше глава государства сделал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина — студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы», — передает РИА Новости. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это были «подарочные президентские часы». Во время Путин сделал ряд заявлений, касающихся участников СВО. Так, он пообещал, что проработает вопрос освобождения семей бойцов спецоперации от уплаты имущественного налога. Также глава государства сказал, что сделает все, чтобы участники СВО оставались востребованными после конфликта с Украиной.

Президент России Владимир Путин вручил участнику спецоперации часы на день рождения. Такой подарок юноше глава государства сделал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина — студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы», — передает РИА Новости. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это были «подарочные президентские часы». Во время Путин сделал ряд заявлений, касающихся участников СВО. Так, он пообещал, что проработает вопрос освобождения семей бойцов спецоперации от уплаты имущественного налога. Также глава государства сказал, что сделает все, чтобы участники СВО оставались востребованными после конфликта с Украиной.