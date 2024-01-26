Владимир Путин предложил идею по формированию элит в РФ
Президент России Владимир Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».
«Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии», — сказал Путин. Он подчеркнул, что именно из этих людей необходимо формировать элиту страны.
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