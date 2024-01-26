26 января 2024

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил идею по формированию элит в РФ Фото:

Президент России Владимир Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».

«Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии», — сказал Путин. Он подчеркнул, что именно из этих людей необходимо формировать элиту страны.

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Президент России Владимир Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО. Об этом он заявил в эфире «Россия 24». «Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии», — сказал Путин. Он подчеркнул, что именно из этих людей необходимо формировать элиту страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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