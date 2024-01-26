Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

27 января 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил идею по формированию элит в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО. Об этом он заявил в эфире «Россия 24». «Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии», — сказал Путин. Он подчеркнул, что именно из этих людей необходимо формировать элиту страны.

Президент России Владимир Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО. Об этом он заявил в эфире «Россия 24». «Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии», — сказал Путин. Он подчеркнул, что именно из этих людей необходимо формировать элиту страны.